82-летней Ангелине Вовк экстренно вызвали бригаду скорой помощи

Телеведущая Ангелина Вовк утром 11 июля почувствовала себя очень плохо. Пожилой теледиве вызвали врачей на дом. Медики предложили Ангелине Вовк госпитализацию.

По данным телеграм-канала Baza , врачи срочно прибыли по вызову в квартиру Ангелины Вовк в Москве. Они осмотрели знаменитость. И решали вопрос с тем, чтобы отправить Ангелину Михайловну на больничную койку.

Сама же Ангелина Вовк сообщения о вызове скорой помощи к ней опровергла. Она рассказала, что у нее поднялось давление. И на станцию скорой помощи она позвонила, чтобы проконсультироваться.

"Они решили, что я уже помираю и надо меня срочно госпитализировать. У меня все хорошо, и желаю вам всего хорошего", — раскрыла правду Ангелина Вовк в беседе с Aif.ru .

Ангелина Вовк — одна из легенд отечественного телевидения. В разные годы она вела такие программы, как 'Песня года', 'Утренняя почта', 'Спокойной ночи, малыши!'.

В последнее время Ангелина Михайловна не работает. Она находится на заслуженном отдыхе. Периодически Вовк дает интервью, высказывая свое мнение о знаменитостях.