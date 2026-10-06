81-летний композитор Лавров остался без квартиры в Москве из-за молодой жены

По словам его дочери, молодая жена пичкала музыканта психотропными препаратами и заставила переписать на себя все активы.

По данным Mash, супруга Лаврова — 51-летняя Гульнара, пианистка и преподаватель, которая младше мужа на 30 лет. Утверждается, что еще 9 лет назад у нее появился любовник в Венесуэле, где Лавров живет с 1993 года.

После этого женщина, как сообщается, начала регулярно давать мужу психотропные препараты, в частности фенибут. Спустя несколько лет приема композитор заключил брачный договор и переписал все имущество на супругу.

Обман вскрылся, когда Лавров прилетел в Россию и попал в больницу, а жена осталась в Венесуэле. Дочь музыканта проверила счета — они оказались пусты. Пенсионные накопления на 4 миллиона рублей исчезли, а квартира на Кожуховской улице за 50 миллионов рублей была переписана на Гульнару.

Сам мужчина не помнит, как оформлял договор, и утверждает, что его кормили таблетками, а он не был в здравом уме.

Любовником, по данным источника, оказался Михаил Шаповалов из Саратова — бывший специалист по веществам, переквалифицировавшийся в адвокаты. Теперь он представляет интересы Гульнары в суде.

Лавров оспаривает брачный договор и пока остается в России под присмотром дочери. Сама Гульнара утверждает, что пыталась поговорить с мужем, но тот не выходит на связь, а дочь якобы намеренно прячет отца и препятствует разговору.

Игорь Дмитриевич Лавров родился 15 марта 1945 года в Калуге в семье профессиональных пианистов. Окончил Гнесинский институт, работал в Уфе, где заведовал кафедрой фортепиано. С 1993 года по приглашению маэстро Хосе Антонио Абреу живет и работает в Венесуэле — профессор кафедры фортепиано Национального экспериментального университета искусств в Каракасе.

За годы работы в Венесуэле подготовил больше выпускников, чем любой другой преподаватель в истории этого вуза. Его жена Гульнара Галимшина — тоже пианистка и преподаватель, музыкой занимается и дочь Елена.