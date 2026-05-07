80-летний Юрий Антонов вышел на сцену в Кремле по особому поводу

В последние годы известный исполнитель и автор песен Юрий Антонов не так часто радует аудиторию своими выступлениями — график артиста стал заметно скромнее. Однако пропустить концерт, приуроченный ко Дню Победы, исполнитель не мог себе позволить: для него этот праздник имеет особое значение.

С приподнятым настроением Юрий Михайлович прибыл в Кремлевский дворец, чтобы принять участие в памятном мероприятии. В рамках концертной программы «Страницы, опаленные войной» артист исполнил композицию на военную тематику.

Выходя на сцену, мэтр не забыл подчеркнуть значимость события: на груди музыканта красовалась Георгиевская лента. В беседе с MK.RU Антонов поделился личными воспоминаниями. Он рассказал, что его отец прошел всю Великую Отечественную войну от начала до конца. Этот факт во многом объясняет трепетное отношение певца к празднику и его готовность каждый раз отдавать дань уважения подвигу поколения победителей.

«Отец всю войну прошел. Никогда ничего не рассказывал. Вообще не любил говорить об этом», — сказал Юрий Антонов.

А в вашей семье есть фронтовики? Поделитесь в комментариях.