80-летний Леонид Якубович — о новой профессии: "Сначала говорят: 'Ой', потом начинают заниматься"

80-летний ведущий шоу 'Поле чудес' Леонид Якубович освоил новую профессию. С недавних пор он стал работать инструктором авиатренажера. Ведь Леонид Аркадьевич не только телеведущий, но еще и летчик, а теперь и преподаватель.

Новая профессия Якубовича

Леонид Якубович рассказал, что теперь пожизненно будет пару раз в месяц летать в Беларусь, чтобы обучать людей полетам на самолете. А когда времени на поездки нет, Леонид Аркадьевич занимается инструктажем на тренажере 'Боинг 737' в Кунцево. Среди учеников Якубовича немало поклонников, которые сразу же узнают телеведущего.

"Сначала говорят: 'Ой', потом начинают заниматься полетами", — рассказал Леонид Якубович MK.RU .

Он добавил, что на занятия к нему приходят и мужчины, и женщины, и дети. Есть среди его учеников и профессиональные летчики из крупных авиакомпаний. По словам Якубовича, научиться управлять самолетом при желании может абсолютно любой человек, независимо от пола. Важно только одно: летать должно позволять здоровье.

Гордость Якубовича

Леонид Якубович очень гордится своей дочкой Варварой. Она говорит на трех языках и пишет романы. Якубович признается, что ему нравится, как пишет дочь.

В отличие от своего известного отца, Варвара непубличный человек. И никогда не свяжет свою жизнь с шоу-бизнесом.

