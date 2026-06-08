79-летняя Татьяна Васильева вышла на сцену в образе голой Венеры

На днях в социальных сетях появился фрагмент спектакля «Плохие девчонки», в котором Васильева исполняет одну из главных ролей. В какой-то момент действия она сбрасывает плащ и предстает перед зрителями обнаженной, с длинными рыжими волосами и золотыми ракушками на груди. Ее сценическое перевоплощение — прямая отсылка к знаменитой картине Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Спектакль, поставленный режиссером Эдуардом Радзюкевичем, также рассказывает о судьбах еще двух женщин, которых сыграли Олеся Железняк и Ольга Орлова.

Сама актриса признается, что каждый выход на сцену — это для нее огромное счастье, возможность тронуть сердца зрителей.

«Это такое счастье, когда на тебя нацелены камеры... Миллионы людей будут смотреть на тебя: кто-то улыбнется, кто-то всплакнет, кто-то станет чище, добрее, терпимее», — заявила Васильева.

Конечно, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что полной наготы в спектакле нет — на актрисе надет комбинезон телесного цвета, имитирующий кожу. Однако, по мнению зрителей, сам факт того, что 79-летняя артистка согласилась на такой образ и появилась на сцене практически без одежды, заслуживает огромного уважения.

Сама Васильева выглядит великолепно: у нее стройная фигура, подтянутый силуэт и никаких признаков лишнего веса.

Кроме яркой работы в театре, у Татьяны Григорьевны есть и другие причины для радости. Она готовится в восьмой раз стать бабушкой. Ее 47-летний сын Филипп Васильев и его нынешняя супруга Мария вновь ждут ребенка. У пары уже есть общие дети — Мирра, Сарра и Яша, а также старшие сыновья Филиппа от первого брака Иван и Григорий. Дочь актрисы Елизавета также подарила матери внуков Адама и Леонида.

Татьяна Васильева (настоящая фамилия — Ицыкович) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России. Она известна по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Чародеи» и десяткам других ролей. Актриса была дважды замужем (ее вторым мужем был актер Георгий Мартиросян).

Несмотря на преклонный возраст, Васильева остается востребованной в театре и продолжает сниматься в кино, в том числе и в молодежных проектах, доказывая, что возраст — это лишь цифра в паспорте. Режиссер Эдуард Радзюкевич известен зрителям по роли Русика в сериале «Солдаты».