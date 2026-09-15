79-летняя Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой

В семье народной артистки Татьяны Васильевой — настоящий праздник: актриса в восьмой раз стала бабушкой. Радостную новость встретили с теплом и восторгом: звезду театра и кино буквально завалили поздравлениями, а поклонники не скупятся на добрые слова и с умилением разглядывают первые снимки малыша.

Пополнение случилось у сына актрисы Филиппа Васильева и его супруги Марии Болонкиной. На свет появился мальчик, которому дали редкое и звучное имя — Иосиф. Сейчас и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо — об этом родители поспешили рассказать подписчикам.

Мария Болонкина поделилась в личном блоге видео, на котором предстала в палате клиники с новорожденным сыном на руках.