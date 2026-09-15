79-летняя Татьяна Васильева в восьмой раз стала бабушкой

В семье народной артистки Татьяны Васильевой — настоящий праздник: актриса в восьмой раз стала бабушкой. Радостную новость встретили с теплом и восторгом: звезду театра и кино буквально завалили поздравлениями, а поклонники не скупятся на добрые слова и с умилением разглядывают первые снимки малыша.
Пополнение случилось у сына актрисы Филиппа Васильева и его супруги Марии Болонкиной. На свет появился мальчик, которому дали редкое и звучное имя — Иосиф. Сейчас и мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо — об этом родители поспешили рассказать подписчикам.
Мария Болонкина поделилась в личном блоге видео, на котором предстала в палате клиники с новорожденным сыном на руках.
Мария Болонкина с сыном Иосифом. Фото: кадр видео соцсети
Семья у Филиппа и Марии большая и очень живая: теперь они воспитывают уже четверых детей. В их союзе растут две дочери — Мирра и Сарра, а также сын Яков. К тому же у Филиппа есть еще двое сыновей от первого брака — Григорий и Иван. Долгое время мальчики жили в Германии, но бабушка позаботилась о том, чтобы у внуков была своя опора в Москве: Татьяна Васильева подарила им недвижимость в столице.
Филипп и 34‑летняя Мария не прячут детей от публики и охотно делятся моментами семейной жизни. В их соцсетях нередко появляются забавные видео — чувство юмора родителям явно не чуждо, а в многодетной семье оно особенно ценно. Легкий тон публикаций и искренность делают эти кадры по‑настоящему теплыми: видно, что в доме царит непринужденная атмосфера и много любви.
Сын Татьяны Васильевой Филипп и его вторая жена Мария. Фото: соцсети
Для Татьяны Васильевой это пополнение — особый повод для радости. Восьмой внук — не просто цифра, а еще одна ниточка, связывающая поколения, еще один маленький человек, которому предстоит узнать мир под присмотром любящей бабушки. И кажется, актриса готова дарить заботу и внимание каждому из своих внуков без остатка.
А вы рады за Татьяну Васильеву, у которой так много внуков? Поделитесь в комментариях.