75-летний Михаил Муромов заговорил о личной жизни: "У меня есть хорошие, крепкие подружки"

75-летний музыкант, исполнитель хита 'Яблоки на снегу' Михаил Муромов пролил свет на свою личную жизнь. Он рассказал, сколько раз был женат. И есть ли у него планы вступить в новый брак.

Признания Михаила Муромова

18 ноября певец Михаил Муромов празднует юбилей. Ему исполнилось 75 лет. В день рождения музыкант раскрыл детали личной жизни.

Муромов сейчас не женат. И вступать в официальный брак больше не собирается. Михаил Владимирович заявил, что ему это не интересно.

"У меня есть хорошие, крепкие подружки. Мне хватает", — цитирует Михаила Муромова MK.RU .

Музыкант добавил, что был женат официально в своей жизни всего один раз. А вот влюблялся довольно часто. Практически каждые два года жизни.

"Раз тридцать точно, — подсчитал Михаил Муромов. — Я сильно влюбчивый был. В молодости вообще не оглядывался".

Как сейчас живет Михаил Муромов

Михаил Муромов в последнее время довольно часто появляется на ТВ. И поклонники успели заметить, в какой хорошей форме находится пожилой артист. Муромов говорит, что занимается спортом, много плавает. Следит за дыханием.

А в планах у Муромова отсортировать свои стихи и написать пару картин. Пару лет назад Михаил Муромов жаловался на нищенскую пенсию телеведущей Лере Кудрявцевой.

Популярность Муромова

Михаил Муромов на пике популярности давал десятки концертов в месяц и получал хорошие гонорары за выступления. Он исполнял такие хиты, как 'Яблоки на снегу', 'Ариадна', 'Странная женщина'.

В собственности у Михаила Муромова есть две квартиры. Певец не тратится на лекарства. По признанию Муромова, он обладает даром целительства и сам лечит себя при необходимости

