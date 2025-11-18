75-летний Михаил Муромов заговорил о личной жизни: "У меня есть хорошие, крепкие подружки"
Михаил Муромов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
75-летний Михаил Муромов заявил, что женился один раз в жизни
75-летний музыкант, исполнитель хита 'Яблоки на снегу' Михаил Муромов пролил свет на свою личную жизнь. Он рассказал, сколько раз был женат. И есть ли у него планы вступить в новый брак.
Признания Михаила Муромова
18 ноября певец Михаил Муромов празднует юбилей. Ему исполнилось 75 лет. В день рождения музыкант раскрыл детали личной жизни.
Муромов сейчас не женат. И вступать в официальный брак больше не собирается. Михаил Владимирович заявил, что ему это не интересно.
"У меня есть хорошие, крепкие подружки. Мне хватает", — цитирует Михаила Муромова MK.RU.
Музыкант добавил, что был женат официально в своей жизни всего один раз. А вот влюблялся довольно часто. Практически каждые два года жизни.
"Раз тридцать точно, — подсчитал Михаил Муромов. — Я сильно влюбчивый был. В молодости вообще не оглядывался".
Как сейчас живет Михаил Муромов
Михаил Муромов в последнее время довольно часто появляется на ТВ. И поклонники успели заметить, в какой хорошей форме находится пожилой артист. Муромов говорит, что занимается спортом, много плавает. Следит за дыханием.