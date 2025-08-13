75-летнему Борису Щербакову заменили тазобедренный сустав эндопротезом

75-летний Борис Щербаков дважды упал за две с половиной недели. В результате актера экстренно прооперировали. Народному артисту РФ заменили тазобедренный сустав эндопротезом.

Серьезная травма

Как передает Telegram-канал Mash , Борис Щербаков сначала упал на даче. Это произошло 24 июля. Тогда он ударился бедром. В итоге актера доставили в больницу. Но спустя два дня выписали. Его здоровье было удовлетворительным. На сильные боли артист не жаловался.

Какое-то время Щербаков передвигался на костылях. Травма все рано напоминала о себе, беспокоя артиста. 11 августа он снова упал. Но уже дома. Удар снова пришелся на правое бедро. Щербакова госпитализировали. И провели операцию.

Новый эндопротез

Из-за болей актер не мог двигать больной ногой. Медики поставили ему неутешительный диагноз: перелом шейки бедренной кости со смещением. В итоге Щербакову заменили сустав эндопротезом. Операция прошла в штатном порядке. Сейчас артист восстанавливается. Его ждет курс реабилитации. Чувствует он себя хорошо.

Падение в подъезде

В декабре прошлого года Бориса Щербакова также госпитализировали после падения. Тогда он упал в подъезде. И сильно пострадало лицо актера. Ему даже потребовалась челюстно-лицевая операция. Но зубы остались целы. Удар пришелся на скулу. Тогда артист потерял сознание в подъезде своего дома.

"Упал лицом вниз. Поэтому-то лицо больше всего и пострадало", — говорил сын актера Василий.

Кстати, тогда обследование выявило у Щербакова перелом костей лицевого скелета и сотрясение мозга. Кроме того, медики выяснили, что у звезды советского экрана имеются серьезные проблемы с сердцем.

Поклонники обеспокоены состоянием народного артиста России. Многие советуют ему воздерживаться от прогулок и любых нагрузок, если они не разрешены врачом. Едва ли теперь Щербаков решится поехать на дачу. Близкие позаботятся о том, что актер не нагружал себя и перешел на постельный режим.