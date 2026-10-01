64-летний Джим Керри тайно женился, но не на Анастасии Волочковой

Мин А — художница и актриса корейского происхождения, живущая в Лос-Анджелесе. Она ведет крайне закрытый образ жизни и даже не имеет страниц в социальных сетях.

Пара вместе как минимум с 2022 года: тогда их впервые заметили на благотворительном комедийном шоу в Лос-Анджелесе. Однако публично об отношениях Керри заговорил только в феврале 2026-го на премии «Сезар» в Париже, где назвал Мин А своей «прекрасной спутницей» и признался ей в любви со сцены.

Для Керри это третий брак. С 1987 по 1995 год он был женат на актрисе Мелиссе Уомер, от которой у него есть дочь Джейн. В 1996-м он женился на партнерше по фильму «Тупой и еще тупее» Лорен Холли, но этот союз продлился меньше года.

После этого Керри долго не решался на официальные отношения: в 2014 году он говорил, что больше не видит необходимости в браке.

Джим Керри и Анастасия Волочкова познакомились в 2001 году в Москве — актер прилетел на ее выступление в Большом театре. По словам балерины, между ними вспыхнули чувства, но она тогда состояла в отношениях с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Позже, после расставания с Керимовым, Волочкова отправилась на гастроли в США, куда прилетел и Керри — там их роман и начался.

Отношения продлились недолго: Волочкова говорила, что не оставит Россию и Большой театр, а Керри — Голливуд. Они не общаются около 15 лет.

В 2026 году Волочкова оказалась в центре скандала, заявив, что Керри якобы «давно нет в живых», а на публике появляется двойник. Позже она уточнила, что ее слова неверно интерпретировали — она лишь помнит актера «живым и глубоким человеком», каким он был в ее жизни.