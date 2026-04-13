61-летний Сергей Рост женится на избраннице, которая младше его на 15 лет

Рост сообщил, что планирует связать себя узами брака с 46-летней бизнесвумен Аллой Малиновской. Пара готовится к торжеству, которое состоится уже в мае.

По словам Сергея, решение о вступлении в брак было принято не спонтанно. Влюбленные подошли к вопросу со всей серьезностью и даже проконсультировались со специалистом.

"Да, это в мае. Мой нумеролог сказал нам точную дату, когда нужно это сделать", — поделилась невеста.

Пара планирует устроить камерное торжество в классическом стиле. Никаких пышных банкетов и тысяч гостей — только самые близкие люди.

Пять лет любви

Роман Сергея и Аллы начался пять лет назад. Актер признается, что в первую очередь его привлекла внешность будущей супруги, но затем он оценил и другие ее качества.

"Мне нравится, когда девушка умеет готовить. Когда с ней можно не только заниматься любовью, но еще и поговорить", — поделился Рост.

Сергей также отметил, что Алла финансово независима, и это вызывает у него особую гордость. Бизнесвумен занимается собственным делом и не нуждается в содержании мужа.

Дружба с дочерью

Ранее актер уже был женат на журналистке по имени Ольга. В этом браке у пары родилась дочь Анфиса, которой сейчас 15 лет. Девочка живет вместе с Сергеем.

Актер признается, что Алла смогла найти общий язык с его наследницей, и сейчас у них сложились доверительные отношения. Это, по мнению Роста, один из важнейших факторов для создания новой семьи.

"Они подружились. Анфиса приняла Аллу, и я этому очень рад", — рассказал артист.

Путь к славе и личная жизнь

Сергей Рост (настоящая фамилия — Тюнин) родился 3 марта 1965 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Широкую известность ему принесла роль физрука Евгения Львовича в культовом сериале "Осторожно, модерн!" в паре с Дмитрием Нагиевым.

В 90-е годы Сергей также активно снимался в кино, но затем практически исчез с экранов. В последние годы он больше занят личной жизнью и воспитанием дочери.