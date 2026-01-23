59-летняя Татьяна Овсиенко — о новом романе: "Каждый мой шаг отслеживается"

59-летняя исполнительница хитов прошлых лет, Татьяна Овсиенко, прокомментировала активно циркулирующие в СМИ сообщения о ее новом романе. Звезда, известная своей откровенностью, поделилась своим отношением к повышенному вниманию к личной жизни и своими взглядами на творчество и любовь.

Что сказала Татьяна Овсиенко

59-летняя Татьяна Овсиенко попыталась уйти от ответа на вопрос о новом романе. Она довольно витиевато высказалась о неутихающем интересе к ее личной жизни. Звезда не понимает, почему всем любопытно знать именно это.

"Знаете, есть такая известная фраза: "Ругайте меня или хвалите, только не перепутайте мое имя". Я уже привыкла к тому, что каждый мой шаг отслеживается. Это, наверное, издержки профессии и участь всех творческих людей", — цитирует Татьяну Овсиенко MK.RU.

Артистка призналась что, несмотря на привычность такого пристального внимания, ей бывает нелегко. Овсиенко дала понять, что слегка обижена на то, что ее страсть к искусству и новые творческие проекты зачастую остаются в тени светских сплетен.

"Конечно, немножко грустно, что личная жизнь интересует намного больше, чем творческая. Мне кажется, что все должно быть наоборот. Ведь в творчестве так много интересного…" — сказала Овсиенко.

Любовь есть

Однако, несмотря на досаду от перекоса интересов публики, Татьяна Овсиенко излучает позитив и уверенность. Отвечая на вопрос о личной жизни, она категорично, но мягко опровергает слухи о новом романе, акцентируя внимание на другом, более важном аспекте.

"Любовь, конечно, есть, а как же без нее? — утверждает артистка. –— Я — счастливый человек. Слава Богу, что меня окружают лишь добрые, красивые, душой и прекрасные люди, с которыми мне легко и комфортно".

Разговоры о новом романе Татьяны Овсиенко появились на фоне перемен во внешности певицы. Звезда заметно постройнела и помолодела за последнее время. Не так давно она вышла на сцену в мини, продемонстрировав стройные ножки.

Овсиенко сейчас вполне довольна своей жизнью. Она готовится давать сольные концерты и удивлять поклонников премьерами песен и клипов.

А вы какие песни Татьяны Овсиенко помните и слушаете? Ответьте в комментариях.