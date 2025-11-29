52-летняя Наташа Королева привела невестку Мелиссу на презентацию известного бренда

Наташа Королева с Мелиссой Глушко. Фото: Global Look Press

Наташа Королева посетила модный показ в Москве в компании невестки Мелиссы Глушко

Наташа Королева, которой недавно исполнилось 52 года, посетила презентацию новой коллекции популярного бренда вместе с невесткой Мелиссой. Фотографии с мероприятия певица разместила в своем личном аккаунте.

Куда Королева привела невестку

Невестка певицы сопровождала ее на важном событии, включая вечеринку после показа. Во время самой презентации Королева решила пообщаться с подругой Яной Рудковской. На официальных фотографиях на красной дорожке поп-дива также была запечатлена одна. Но за кулисами шоу Наташа с удовольствием позировала с женой своего сына Архипа Глушко.

Девушка смеялась и улыбалась, совершенно не стесняясь того, что у нее недостает нескольких передних зубов. Этот факт, казалось, не расстраивает и Королеву.

Наташа Королева с невесткой Мелиссой без части передних зубов. Фото: соцсети

Почему у невестки Королевой не достает зубов

Невестка именитой певицы и ее мужа танцовщика Сергея Глушко, Мелисса, долгое время занимается лечением зубов. Артистка взяла на себя оплату некоторых процедур, но полный цикл лечения пока не завершен. Говорят, что у девушки очень давние проблемы с челюстью. И так просто проблему с зубами не решить.

Сначала Наташа негативно отнеслась к выбору своего сына Архипа. Тот вопреки желанию певицы связал свою судьбу с девушкой, работавшей ранее в ночном клубе. Со временем Королева, которая сама замужем за танцовщиком, сменила позицию и официально благословила молодых. В 2024 году сын певицы женился на Мелиссе. Теперь они живут в квартире, которую им подарил Глушко.

А как вы считаете, стесняется ли Королева появляться на публике с невесткой Мелиссой? Пишите в комментариях.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также