52-летняя Наташа Королева привела невестку Мелиссу на презентацию известного бренда

Наташа Королева, которой недавно исполнилось 52 года, посетила презентацию новой коллекции популярного бренда вместе с невесткой Мелиссой. Фотографии с мероприятия певица разместила в своем личном аккаунте.

Куда Королева привела невестку

Невестка певицы сопровождала ее на важном событии, включая вечеринку после показа. Во время самой презентации Королева решила пообщаться с подругой Яной Рудковской. На официальных фотографиях на красной дорожке поп-дива также была запечатлена одна. Но за кулисами шоу Наташа с удовольствием позировала с женой своего сына Архипа Глушко.

Девушка смеялась и улыбалась, совершенно не стесняясь того, что у нее недостает нескольких передних зубов. Этот факт, казалось, не расстраивает и Королеву.