52-летняя Мария Порошина экстренно госпитализирована

Тревожная новость из мира российского кино: популярная актриса Мария Порошина оказалась в больнице. 52‑летняя звезда театра и кино столкнулась с серьезным недомоганием, и сейчас медики делают все возможное, чтобы ей помочь.

Как сообщает издание Mash, у Марии Порошиной диагностирована транзиторная ишемическая атака (микроинсульт). Накануне самочувствие актрисы резко ухудшилось, из‑за чего потребовалось срочное медицинское вмешательство. Известно, что проблемы со здоровьем у артистки не появились внезапно: уже длительное время она борется с нарушениями в работе щитовидной железы и скачками давления.

Предстоящие театральные планы Порошиной оказались под вопросом: уже 29 июня она должна была выйти на сцену московского Театра Эстрады в спектакле «Ищу мужа». Но пока нет никакой ясности по поводу того, сможет ли актриса принять участие в постановке.

Широкую известность Марии Порошиной принесли яркие роли в культовых проектах — среди них сериалы и фильмы «Бригада», «Четвертое желание» и «Ночной дозор».

А недавно в прессе появилась еще одна новость о жизни актрисы: стало известно, что Мария вышла замуж за Ярослава Бойко.

В прошлом у Марии Порошиной были отношения с актером Гошей Куценко — у пары есть дочь Полина. В браке с Ильей Древновым, с которым артистка рассталась в 2018 году, у нее родились три девочки: Серафима (2005 г. р.), Аграфена (2010 г. р.) и Глафира (2016 г. р.).

Кроме того, у знаменитости есть сын Андрей — личность его отца до сих пор остается загадкой для публики. В обществе не утихают слухи: многие полагают, что ребенок появился на свет от Ярослава Бойко, который в тот период состоял в браке. При этом близкие друзья Порошиной настаивают, что отцом пятого ребенка звезды стал мужчина из другой страны, далекий от мира искусства. Однако ни одна из версий так и не получила официального подтверждения.