50-летний Марк Горобец — о браке с 18-летней женой: "Ничего не поменялось"

50-летний режиссер и продюсер Марк Горобец в сопровождении своей 18-летней жены, актрисы Александрины Олексюк, появился на презентации шоу 'Форт. Возвращение легенды' на СТС. Парочка выглядела очень счастливой. Скоро будет год, как Горобец и Олексюк поженились.

Что говорит о жизни с Олексюк Горобец

Марк Горобец дал понять, что он счастлив в семейной жизни. 18-летняя избранница его полностью устраивает. По словам Горобца, им вместе хорошо так же, как и до свадьбы.

"Ничего не поменялось. Все прекрасно, все кайфно. Классный год, счастливый", — цитирует Марка Горобца kp.ru.

За этот год супруги много путешествовали. Побывали в Таиланде, Турции, Волгограде. Катались на мотоциклах и байках. Экстрим они позволяют себе не только на отдыхе, но и в личной жизни.

"Экстрим присутствует. Но мы не углубляемся в подробности", — сказал Марк Горобец.

Когда поженились Марк Горобец и Александрина Олексюк

Режиссер Марк Горобец сыграл свадьбу с Александриной Олексюк в декабре 2024 года. За месяц до торжества невесте исполнилось восемнадцать лет. Снимками с прекрасного события в личном блоге тогда делилась киномама Александрины, актриса Агата Муцениеце.

Александрина рассказывала, что была готова к замужеству. Она росла девушкой очень серьезной. На первом месте для нее всегда была семья. В браке с Горобцом, по признанию Олексюк, ей комфортно.

Личная жизнь Марка Горобца

Александрина — четвертая жена Марка Горобца. Она моложе его дочери от первого брака, Аллы. Три предыдущих союза Марка Горобца были короткими.

