49-летняя Анна Невская вернулась к работе через два месяца после рождения сына

Актриса Анна Невская. Фото: КП/Иван Макеев

Актриса Анна Невская, которая впервые стала мамой в 49 лет, через два месяца после родов вышла на работу. Звезда сериалов «Склифосовский» и «Кто в доме хозяин» родила сына Даниила 18 марта 2026 года.

Невская рассказала, что пока снимается не каждый день, поэтому успевает уделять время сыну. Пока она на площадке, за малышом присматривает няня — сестра мужа, которая теперь живет вместе с ними.

«Я уже вернулась к работе, неделю назад начали работу над новым проектом, постепенно вхожу в процесс. Пока не так много снимаюсь, но еще играю в спектакле. На ребенка время тоже есть, смены у меня не ежедневно. Пока я на площадке, за сыном присматривает няня. Помогать нам согласилась сестра мужа, теперь она живет вместе с нами, чему мы очень рады!» — поделилась актриса.

Мама с восторгом наблюдает за развитием сына. Она отметила, что малыш уже пытается управлять руками и общаться на своем «дельфиньем» языке. Невская планирует записать Даниила на грудничковое плавание, а пока занимается с ним дома, набирая воду в ванну.

Анна Невская и режиссер Дмитрий Клепацкий поженились в январе 2013 года. Актриса давно хотела ребенка, но беременность наступила только спустя годы. Роды прошли в клинике «Лапино».

Единственная жалоба, которую озвучила актриса, — невозможность выспаться. Однако она не жалуется и считает материнство большим счастьем. Пара не планирует останавливаться на одном ребенке. Они также рассматривают возможность усыновления.

Анна продолжает совмещать материнство и карьеру. Она уверена, что женщина может успевать все, если правильно организовать время.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также