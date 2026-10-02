48-летнего Тимура Батрутдинова заметили на сайте знакомств

Об этом в эфире шоу «Утро. ТНТ» рассказала его коллега Ольга Парфенюк. Несколько лет назад она сама искала пару в популярном приложении и неожиданно наткнулась на анкету Батрутдинова. Ольга поставила лайк, и артист ответил ей взаимностью.

«После этого я в обмороке сижу, затем падаю без сознания. Прихожу в себя, получаю сообщение: «Привет-привет, о, ты тут?». Но после разговор никак не продолжился. Видимо, я ему не понравилась», — предположила Парфенюк.

Тимур Батрутдинов — один из самых известных резидентов Comedy Club, актер и телеведущий. Несмотря на популярность и внешнюю привлекательность, он долгие годы остается холостяком.

В 2013 году он участвовал в шоу «Холостяк» на ТНТ, где за его сердце боролись несколько десятков девушек, но финал проекта не привел к созданию семьи. Позже у него были отношения с телеведущей Алиной Артц, однако пара рассталась.

Сам Батрутдинов не раз говорил, что не хочет жениться ради статуса и ищет «своего» человека. Пока, судя по всему, поиски продолжаются — в том числе и в интернете.