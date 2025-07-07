47-летняя Жасмин о будущем внуке: "Пока пол малыша я не знаю"

Певица Жасмин поделилась радостным известием. Она готовится стать бабушкой. У артистки есть старший сын Михаил от первого брака. Он с супругой подарит именитой маме первого внука или внучку. Звездное семейство приняло это событие весьма волнительно. Младшие дети артистки ждут, когда смогут познакомиться со своим племянником или племянницей.

"Пока пол малыша я не знаю", - приводит mk.ru слова Жасмин.

Певица подметила, что в ближайшее время молодожены устроят гендер-пати, на котором станет известно, кто у них родится. Будет ли это мальчик или девочка. Самое главное, как считает Жасмин, чтобы ребенок был здоровеньким. Остальное, не важно.

"Я рада, что стану молодой бабушкой. Я к этому шла сознательно. Специально рано родила ребенка, чтобы стать молодой бабушкой", - отметила она.

Своего сына певица женила на фигуристке по имени Ева. Девушка сразу же понравилась будущей свекрови. Она одобрила выбор наследника. Для сына Михаила артистка устроила пышную свадьбу. Торжество прошло по всем традициям. Жасмин хочет, чтобы внуки называли ее именно бабушкой. И уже точно не обращались к ней по имени. Как предпочитают многие молодящиеся особы.