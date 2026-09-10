43-летняя жена Олега Меньшикова вышла в свет в чулках и откровенном мини

Обычно предпочитающая сдержанный стиль, на этот раз она выбрала кружевное полупрозрачное боди, пышную мини-юбку и чулки. Образ дополнили объемный бомбер, широкий чокер, очки в красной оправе и массивные ботинки на толстой подошве.
Поводом для такого выхода стала премьера оперетты-кабаре «Сильва» в столичном театре-кабаре Crave. Этот проект стал совместной работой театра-кабаре и Театра имени Ермоловой, которым руководит сам Олег Меньшиков — он также принимает участие в постановке. Судя по всему, своим нарядом Чернова решила поддержать атмосферу шоу.
Фото: соцсети
Олег Меньшиков и Анастасия Чернова вместе уже более 20 лет. Они познакомились 14 февраля на концерте Михаила Жванецкого, куда девушка попала случайно.
Будущий супруг удивил ее необычным поведением — начал есть лепестки роз из ее букета. Позже он попросил у нее номер телефона, но перезвонил только через два месяца.
Разница в возрасте между ними составляет 23 года: на момент свадьбы в 2005 году Меньшикову было 45 лет, а его избраннице — 22. Предложение он сделал по телефону в день ее рождения, просто спросив: «Давай?».
Анастасия родилась в Талнахе под Норильском, окончила ГИТИС, но после замужества не стала строить актерскую карьеру. Сейчас она занимается семьей, увлекается бальными танцами, йогой и работает фитнес-тренером по пилатесу.
Детей у пары нет — актер рассказывал, что они откладывали их появление, а когда решились, не позволило здоровье.