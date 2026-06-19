43-летняя Энн Хэтэуэй сообщила о третьей беременности

Звезда, полюбившаяся зрителям по роли в фильме «Дьявол носит Prada», уже много лет счастлива в браке: с 2012 года Энн замужем за актером и дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом. Семья пополнилась двумя сыновьями: в 2016 году на свет появился Джонатан Роузбэнкс, а в 2019‑м — Джек. Теперь же супруги готовятся встретить еще одного малыша, что, без сомнения, станет новым счастливым этапом в их жизни.

Помимо радостных семейных новостей, в биографии актрисы были и непростые эпизоды. Так, ранее Энн рассказывала о серьезных проблемах со зрением: у нее возникли осложнения, из‑за которых она едва не потеряла способность видеть на левый глаз. По словам артистки, ситуация обострилась настолько, что она перестала различать полный спектр цветов. Преодоление этого испытания лишь подчеркивает силу ее характера — и делает нынешние счастливые моменты ещё более ценными.

Поклонники по всему миру уже спешат поздравить Энн Хэтэуэй с грядущим пополнением в семье, желая ей легкой беременности и благополучия всей семье.