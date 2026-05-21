43-летний Петр Рыков начал встречаться с 23-летней дочерью Александра Михайлова

Пара привлекла внимание журналистов на закрытии Забайкальского международного кинофестиваля (ЗМКФ), который проходил с 24 по 27 мая 2026 года в Чите.

Рыков и Мирослава не скрывали своих чувств и держались вместе на протяжении всего мероприятия. Они позировали фотографам, держась за руки, а в неформальной обстановке актер нежно обнимал свою спутницу.

По данным корреспондента Teleprogramma.pro, роман между ними завязался несколько месяцев назад, но афишировать отношения они начали только сейчас.

На фестивале также присутствовал и отец девушки — Александр Михайлов. Народный артист России не комментирует выбор дочери, но, по свидетельству очевидцев, относится к ухажеру спокойно и не препятствует их общению.

Петру Рыкову 43 года. Он известен по фильмам «Метод», «Тобол», «Союз спасения» и сериалу «Содержанки». Актер был женат, но в 2020 году развелся. У него есть дочь.

Мирославе Михайловой — 23 года. Девушка не пошла по стопам отца и не стала актрисой. Она окончила экономический факультет, работает в сфере управления бизнесом и ведет закрытый образ жизни, редко появляясь на публике. О ее предыдущих отношениях ничего не известно.

Разница в возрасте между возлюбленными составляет ровно 20 лет. В Сети уже начались обсуждения этого факта, но сама пара предпочитает не обращать внимания на хейтеров.