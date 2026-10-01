40-летняя Ольга Бузова призналась, что не знает, где встретить мужчину

Для многих знакомство — дело пары свайпов в приложении, но для знаменитостей все устроено куда сложнее. Статус, плотный график, охрана и постоянное внимание публики создают невидимый барьер между звездой и возможностью просто встретить кого-то «случайно». Где же в таких условиях искать любовь? На закрытых вечеринках, в элитных клубах или все-таки в самых обычных местах — в самолете, ресторане или даже в пробке? 40‑летняя Ольга Бузова в интервью KP.RU честно призналась: с поиском мужчины мечты все не так просто, как кажется.

Певица и телеведущая не скрывает: попытки познакомиться с ней случаются, но подходящие моменты выпадают редко. Парни пытаются подойти на концертах — но там Ольга полностью сосредоточена на зрителях: ее задача — подарить каждому пришедшему частичку своего сердца, а не искать романтические взгляды в толпе.

Рестораны — еще одна точка возможных встреч, и такие знакомства действительно бывают. Правда, сама артистка там появляется нечасто, так что шанс столкнуться за соседним столиком — скорее исключение, чем правило.

«Со мной знакомятся в ресторанах, но я там нечасто бываю», — сказала Ольга Бузова.

Бывали и совсем неожиданные сценарии: например, знакомства в самолете. Но и тут есть нюанс: Бузова признается, что в полете она не самый активный собеседник — обычно сразу засыпает и просыпается уже перед посадкой. Так что даже если кто-то и пытался начать разговор, шансов на продолжение почти не было.

А в пробке и вовсе не познакомиться: Ольга ездит с водителем, и момент для легкого флирта просто не возникает.

«Какой-то сложный вопрос, я сама не знаю на него ответа, — признается Бузова. — Если бы я знала… Я бы уже познакомилась!»

Ее слова звучат искренне и без пафоса: за медийным образом — обычные человеческие переживания и желание встретить того самого человека. И пусть места для знакомств у звезд вроде бы есть, реальность оказывается куда прозаичнее: любовь не подстроишь под гастрольный график и не закажешь как доставку еды. Иногда она просто случается — или не случается, сколько ни жди.