40-летняя Екатерина Шпица подтвердила вторую беременность

"Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим", - уточнила Екатерина.

Личная жизнь Шпицы

У актрисы уже есть ребенок. Она воспитывает сына Германа от каскадера Константина Адаева. При этом Екатерина пока держит в секрет пол и имя будущего малыша. Поклонники уверены, что Шпица подарит мужу Руслану дочку.

Замуж за директора сети фитнес-центров актриса вышла еще в 2018 году. Но все это время пара не спешила заводить ребенка. И спустя почти восемь лет отношений у них появится малыш.

