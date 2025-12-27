40-летняя Екатерина Шпица подтвердила вторую беременность

40-летняя Екатерина Шпица примкнет к числу новоиспеченных мамочек. Актриса подтвердила свою вторую беременность.
От кого беременна Шпица
Екатерина сделала поклонникам настоящий предновогодний сюрприз. Звезда кино рассекретила свое интересное положение. Радостное известие стало полной неожиданностью для почитателей Шпицы. О беременности она рассказала в личном микроблоге, устроив танцы у елки с отцом будущего малыша. Им стал муж Екатерины Руслан Панов.
Причем на видео Шпица предстала в наряде Деда Мороза, а ее супруг примерил костюм Снегурочки. Пара весело танцевала под мелодию из мультфильма "Ну, погоди!". В какой-то момент актриса скинула шубку, оставшись в облегающем алом платье. Так, Екатерина необычным способом сообщила фанатам о беременности. Скрыть животик ей не удалось. Стало понятно, что актриса находится в ожидании малыша.
Екатерина Шпица перестала скрывать свое интересное положение. Фото: соцсети
"Вчера нарядили елочку и подумали, а почему бы самим не нарядиться? И нам очень не терпелось спеть, потому что одному из нас на этом видео уже очень хочется сменить гардероб. С наступающим", - уточнила Екатерина.
Личная жизнь Шпицы
У актрисы уже есть ребенок. Она воспитывает сына Германа от каскадера Константина Адаева. При этом Екатерина пока держит в секрет пол и имя будущего малыша. Поклонники уверены, что Шпица подарит мужу Руслану дочку.
Замуж за директора сети фитнес-центров актриса вышла еще в 2018 году. Но все это время пара не спешила заводить ребенка. И спустя почти восемь лет отношений у них появится малыш.
А как вы считаете, почему Шпица перестала скрывать беременность? Пишите в комментариях.