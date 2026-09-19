40-летняя актриса сериала «Холод» Ирина Носова показала новорожденную дочь

В жизни звезд порой самые важные новости звучат тихо — без громких пресс‑релизов, просто в личном блоге, с одним трогательным фото. Именно так 40‑летняя Ирина Носова, знакомая зрителям по сериалам «Чики» и «Холод», поделилась самым счастливым событием: актриса впервые стала мамой.

О радостном событии артистка рассказала в своем личном блоге — и сделала это в своей привычной сдержанной манере: без пафоса, но с большой искренностью. Ирина опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочка прямо в родильной палате.

Носова не стала играть в интригу и сразу раскрыла и пол, и имя малышки.

«Добро пожаловать в нашу жизнь, Александра. Любовь!» — так трогательно актриса прокомментировала фото.

В этих словах — и облегчение, и счастье, и обещание той самой безусловной заботы, с которой начинается любая родительская история.