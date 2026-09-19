40-летняя актриса сериала «Холод» Ирина Носова показала новорожденную дочь

В жизни звезд порой самые важные новости звучат тихо — без громких пресс‑релизов, просто в личном блоге, с одним трогательным фото. Именно так 40‑летняя Ирина Носова, знакомая зрителям по сериалам «Чики» и «Холод», поделилась самым счастливым событием: актриса впервые стала мамой.
О радостном событии артистка рассказала в своем личном блоге — и сделала это в своей привычной сдержанной манере: без пафоса, но с большой искренностью. Ирина опубликовала снимок, на котором запечатлена ее новорожденная дочка прямо в родильной палате.
Носова не стала играть в интригу и сразу раскрыла и пол, и имя малышки.
«Добро пожаловать в нашу жизнь, Александра. Любовь!» — так трогательно актриса прокомментировала фото.
В этих словах — и облегчение, и счастье, и обещание той самой безусловной заботы, с которой начинается любая родительская история.
Новорожденная дочка Ирины Носовой Александра. Фото: соцсети
Личная жизнь Ирины всегда оставалась в тени: артистка не любит делиться подробностями и бережет приватность. Известно, что она счастлива в союзе с режиссером Антоном Коломеецем. Еще четыре года назад Носова подтвердила, что замужем, но при этом не стала раскрывать детали — и с тех пор осталась верна своему принципу: главное показывать не в сторис, а в ролях и поступках.
Рождение Александры — новый этап не только для самой Ирины, но и для ее поклонников: теперь в образе актрисы появляется еще одна, очень человечная грань. И пусть Носова по‑прежнему не стремится превращать личное в публичное шоу, этот маленький, но такой важный пост стал настоящим подарком для тех, кто ценит ее талант и уважает право на тишину.