"40 граммов мяса в сутки": 100-летний Александр Зацепин раскрыл секрет своего долголетия

В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ он рассказал, как ему удалось дожить до такого почтенного возраста, и поделился секретами своего питания.

Зацепин признался, что генетикой тут и не пахнет. Его родители не дожили до 80 лет, так что возраст — это не наследственность. По мнению композитора, все дело в образе жизни и правильном питании.

"Сладкого стараюсь меньше. Иногда блинчик съем, кусочек хлеба, борщ. Надо только не переедать. Мяса совсем нельзя не есть, нужно есть, но немного. Мне 40 граммов мяса в сутки достаточно. Пью две чашки кофе — утром и в пять часов. Утром я еще съедаю авокадо, мандарины, яблоки. Хлеб с сыром — нет, сыр не рекомендуется, можно сыр поесть, но нужно 20-процентный. Индейка, овощи, кролик, рыба, пюре картофельное, рис, гречка", — поделился своим рационом юбиляр.

Александр Сергеевич подчеркнул, что такого режима питания он придерживается уже 15–20 лет. Никаких строгих диет, но и без фанатизма. Главное — не переедать. И, судя по его возрасту и бодрости духа, система работает.

Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России. Его музыка знакома миллионам. Он написал мелодии к десяткам культовых фильмов: "Кавказская пленница", "Бриллиантовая рука", "Иван Васильевич меняет профессию", "Земля Санникова", "12 стульев" и многим другим. Его песни исполняли Алла Пугачева, София Ротару, Валерий Леонтьев, Лев Лещенко и другие звезды советской эстрады.