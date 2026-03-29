39 свечей, корсетное платье и торт без вреда для фигуры: Полина Гагарина громко отметила день рождения

Но скромным его назвать нельзя. Кадрами с мероприятия поделился Сергей Лазарев. И судя по ним, вечеринка удалась на славу: певица пела, танцевала и даже позволила себе кусочек торта.

Именинница выбрала наряд, который подчеркивал ее стройную фигуру и длинные ноги. Платье с корсетом и шнуровкой, переходящее в кремовую юбку, вызвало восхищение у гостей. Как только Гагарина вошла в зал ресторана, собравшиеся начали скандировать: "С днем рождения!"

Народные мотивы и Dancing Queen

За фольклорную часть отвечала Тина Кузнецова, известная как Zventa Sventana. Но сама виновница торжества тоже не осталась в стороне — она исполнила хит ABBA Dancing Queen. А после в центр зала вынесли торт с ягодным декором. Гагарина задула 39 свечей и произнесла трогательную речь.

"Ничего бы не было, если бы не моя мама. Вот именно такая, какая она есть. Мы два огня с мамой, мама Лев, я Овен. Было тяжело, но мы справились. Мама, я тебя очень люблю! И сына я очень люблю! А дочь пошла спать, но я тоже ее очень люблю", — поделилась Полина.

Звездные гости

На празднике также присутствовали Пелагея, Теона Контридзе и генпродюсер "ВайТ Медиа" Юлия Сумачева. Сын Гагариной, Андрей, тоже был в зале, но предпочел не светиться. Молодой человек не любит публичность.

Недавно Полина похвасталась, что сын получил права.

"Теперь он возит маму, сестру и бабушку. Так что все девчонки семьи теперь занимают очередь, когда Андрюха может покатать", — рассказала певица.

Первым автомобилем 18-летнего Андрея стал китайский спорткар EXEED Exlantix ES примерно за шесть миллионов рублей.

Карьера Полины Гагариной

Полина Гагарина — одна из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса. Она стала известной после второго сезона "Фабрики звезд" в 2003 году. В 2015 году заняла второе место на конкурсе "Евровидение" с песней A Million Voices. В 2024 году собрала стадион "Лужники" — первой из российских исполнительниц.