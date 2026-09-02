38-летний футболист Денис Грибахо погиб в Крыму, спасая девушку во время шторма

Страшная трагедия произошла возле пляжа Фрунзе в Сакском районе Крыма: 38‑летний экс‑футболист клуба «Синара» Денис Грибахо погиб, кинувшись выручать девушку, которую затягивало в открытое море.

В тот день из‑за бушующего шторма заходить в воду категорически запрещалось, однако девушка все равно вышла в море на сапборде. Она не совладала с мощными волнами — поток стремительно уносил ее все дальше от береговой линии. Денис Грибахо, владелец кафе неподалеку от пляжа и бывший спортсмен, увидел это и тут же бросился на помощь. Денис отлично плавал, он надеялся на свои силы и не стал надевать спасательный жилет. Ошибка и спешка стали для него роковыми.

Денису удалось помочь потерпевшей взобраться на сапборд и направить плавсредство в сторону берега. До суши оставалось не больше 30 метров — волны уже понемногу подталкивали девушку к пляжу. Но сам спортсмен так и не сумел выбраться на сушу.