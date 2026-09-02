38-летний футболист Денис Грибахо погиб в Крыму, спасая девушку во время шторма

Страшная трагедия произошла возле пляжа Фрунзе в Сакском районе Крыма: 38‑летний экс‑футболист клуба «Синара» Денис Грибахо погиб, кинувшись выручать девушку, которую затягивало в открытое море.
В тот день из‑за бушующего шторма заходить в воду категорически запрещалось, однако девушка все равно вышла в море на сапборде. Она не совладала с мощными волнами — поток стремительно уносил ее все дальше от береговой линии. Денис Грибахо, владелец кафе неподалеку от пляжа и бывший спортсмен, увидел это и тут же бросился на помощь. Денис отлично плавал, он надеялся на свои силы и не стал надевать спасательный жилет. Ошибка и спешка стали для него роковыми.
Денису удалось помочь потерпевшей взобраться на сапборд и направить плавсредство в сторону берега. До суши оставалось не больше 30 метров — волны уже понемногу подталкивали девушку к пляжу. Но сам спортсмен так и не сумел выбраться на сушу.
«В тот день был шторм. Эта женщина поплыла на сапборде. Денис увидел, как волны отбрасывают ее, и поспешил на помощь», — рассказала «КП‑Екатеринбург» Марина, друг семьи Грибахо.
Денис Грибахо. Фото: соцсети
О том, что случилось дальше, Марина говорит с болью.
«В итоге он ее вытолкал к месту, где уже волны стали прибивать ее к суше. А потом… не знаю, что произошло. Может быть, у него случилась судорога, но он просто ушел на дно», — поделилась она.
После случившегося спасенная девушка села в машину и сразу же уехала с пляжа. А Дениса искали двое суток. Его тело обнаружили примерно в 300 метрах от берега.
У уроженца Каменска‑Уральского осталась жена и трое несовершеннолетних детей.