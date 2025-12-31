37-летняя Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка

37-летняя Наталья Бардо заинтриговала поклонников новым видео в личном блоге. Звезда показала, как изменилась ее фигура, и приняла поздравления со скорым пополнением в семье.

Муж просит Бардо родить дочку

В ролике, который Наталья опубликовала у себя в блоге, супруг обращается к ней с трогательной просьбой. Он просит ее родить второго ребенка — дочку. Марюс Вайсберг недвусмысленно обозначает свое желание, а камера фиксирует его обращение к жене.

"Малыш, роди мне ребенка, пожалуйста. Роди мне дочку, прошу тебя", - говорит он Бардо.

Наталья не спешит с ответом и ведет себя игриво. Она кокетливо отвечает мужу, что подумает. Артистка сохраняет интригу, но в то же время не скрывает эмоций и охотно поддерживает легкий флирт в кадре.

Округлившийся живот Бардо как главный намек

После короткого диалога с супругом Наталья переводит внимание подписчиков на свою фигуру. В кадре она демонстрирует округлившийся живот. Именно этот момент стал главным акцентом видео и вызвал бурную реакцию поклонников.

Сейчас Наталья и Вайсберг принимают поздравления со скорым пополнением в семье. Поклонники и друзья пары реагируют на увиденное в блоге и делают очевидные выводы на основе кадров с округлившимся животом артистки.