37-летняя Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка

37-летняя Наталья Бардо заинтриговала поклонников новым видео в личном блоге. Звезда показала, как изменилась ее фигура, и приняла поздравления со скорым пополнением в семье.
Муж просит Бардо родить дочку
В ролике, который Наталья опубликовала у себя в блоге, супруг обращается к ней с трогательной просьбой. Он просит ее родить второго ребенка — дочку. Марюс Вайсберг недвусмысленно обозначает свое желание, а камера фиксирует его обращение к жене.
"Малыш, роди мне ребенка, пожалуйста. Роди мне дочку, прошу тебя", - говорит он Бардо.
Наталья не спешит с ответом и ведет себя игриво. Она кокетливо отвечает мужу, что подумает. Артистка сохраняет интригу, но в то же время не скрывает эмоций и охотно поддерживает легкий флирт в кадре.
Округлившийся живот Бардо как главный намек
После короткого диалога с супругом Наталья переводит внимание подписчиков на свою фигуру. В кадре она демонстрирует округлившийся живот. Именно этот момент стал главным акцентом видео и вызвал бурную реакцию поклонников.
Сейчас Наталья и Вайсберг принимают поздравления со скорым пополнением в семье. Поклонники и друзья пары реагируют на увиденное в блоге и делают очевидные выводы на основе кадров с округлившимся животом артистки.
Наталья Бардо и Марюс Вайсберг ждут второго ребенка. Фото: соцсети
История любви Бардо и Вайсберга
Бардо познакомилась с режиссером Марюсом Вайсбергом в 2016 году, и вскоре их роман перестал быть тайной. У пары родился сын Эрик, которому сейчас исполнилось восемь лет. Несмотря на отсутствие официального брака, оба партнера воспринимают друг друга как мужа и жену.
Некоторое время назад пара столкнулась с трудностями в отношениях, и Наталье пришлось прибегнуть к помощи психолога. Благодаря поддержке специалиста проблемы удалось преодолеть, и сейчас актриса утверждает, что больше не испытывает серьезных конфликтов с любимым человеком.
"После того, как я начала консультироваться с психологом, он научил меня не бояться правды, и в моей семье действительно исчезли все проблемы: у нас с мужем даже недопониманий не возникает, не то что ссор и конфликтов. Потому что мы умеет слышать друг друга и договариваться", - отметила Бардо.
