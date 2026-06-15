35-летняя звезда турецкого сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла сразу после дня рождения

Актриса Эдже Иртем, известная зрителям по роли Ишил в сериале «Клюквенный Шербет», ушла из жизни ранним утром у себя дома из-за сердечного приступа.
Причем смерть наступила на следующий день после празднования дня рождения артистки.
Члены семьи пока не дают комментариев, а сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя все детали случившегося.
Чем прославилась Эдже Иртем
Напомним, Эдже Иртем прославилась благодаря участию в турецком сериале «Клюквенный щербет».
Ранее в беседах с местными журналистами Иртем рассказывала, что согласилась на участие в проекте не сразу, однако была польщена предложением от создателей сериала.
По ее словам, роль в самом популярном на тот момент турецком шоу стала для нее важным этапом, тем более что ее мать была давней поклонницей сериала.
Актриса также отмечала, что в проекте собралось множество талантливых коллег, чья игра вызывала у нее искреннее восхищение.
Что роднило Эдже Иртем с ее героиней
По словам Эдже, с ее героиней ее роднит энергичность, жизнерадостность, умение видеть во всем позитив и принимать решения.
«Я сама приму последствия, хорошие или плохие. Моя жизненная энергия всегда приводит меня к мысли: «Погоди, в каждом несчастье есть что-то хорошее, даже в худшем случае. Я бы сказала, что эти мои черты похожи на Ишил», — подчеркивала звезда.