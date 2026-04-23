33-летняя блогер Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего хоккеиста

Ее избранником оказался 22-летний хоккеист и медийная личность Марк Рудаковский. Пара опубликовала видео из загса, где оба появились в спортивных костюмах, и показала кадры с венчания.

Для похода в ЗАГС молодожены выбрали неожиданный образ. 33-летняя невеста пришла в белой олимпийке и красно-белых штанах, а жених — в черном спортивном костюме. После того как сотрудники объявили их мужем и женой, пара скрепила союз поцелуем и долго не размыкала объятий.

За несколько дней до росписи Карина и Марк обвенчались в православном храме. Для церемонии Кросс выбрала элегантное белое кружевное платье, а Рудаковский — строгий черный костюм. В своем микроблоге новоиспеченный муж написал трогательное послание.

«Я попросил Бога направить меня на путь истинный, и он подарил мне тебя», — поделился Рудаковский.

В комментариях пару поздравили многие знаменитости. Ольга Бузова написала: «Любовь — это дар. Счастья вам!».

Пара познакомилась в июне 2025 года на съемках одного из проектов. Роман развивался стремительно. Уже через несколько месяцев Марк сделал предложение, причем произошло это во время хоккейного матча — прямо на льду, при большом скоплении зрителей.

Рудаковский известен не только спортивной карьерой (он играл в Белорусской экстралиге), но и активной медийной деятельностью. Он снимался в клипах, фильмах и интернет-шоу.

В начале 2026 года хоккеист принял участие в проекте «Ледниковый период», где выступал в паре с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой. Их дуэт занял второе место, уступив лишь парам-победителям.

Карина же получила известность в 2019 году после громкого скандала. Вместе с рэпером Давидом Манукяном (известным как Дэвид Манукян) они перекрыли движение на Новом Арбате ради съемок клипа. За нарушение общественного порядка обоих отправили под административный арест на 10 суток.

Однако после этого случая Карина взялась за ум. Она отказалась от скандального имиджа и «дешевого хайпа». Сегодня Кросс — не просто блогер, а ведущая серии подкастов на Первом канале. Она также известна как дизайнер интерьеров и предприниматель.

Для Карины этот брак стал вторым. Несколько лет назад она тайно вышла замуж за блогера Евгения Ершова (разница в возрасте — 6 лет, Ершов младше). Пара не афишировала отношения, и о свадьбе никто не догадывался. Кросс мечтала сохранить союз на всю жизнь, но спустя два года брак распался.