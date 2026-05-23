33-летняя актриса и модель Твиша Шарма обнаружена мертвой в доме мужа

Шокирующая новость потрясла Индию: 33‑летняя модель и актриса Твиша Шарма скончалась при загадочных обстоятельствах всего через несколько месяцев после вступления в брак. История, начавшаяся как сказка о любви, обернулась драмой с обвинениями, спорами и требованиями нового расследования.

Твиша Шарма, некогда удостоенная титула королевы красоты, ушла из жизни в доме своего супруга и его родителей в Бхопале. Трагедия случилась спустя короткое время после того, как женщина приняла решение прервать беременность.

В 2024 году Твиша познакомилась с адвокатом Самартхом Сингхом, и между ними вспыхнули чувства. В декабре 2025‑го пара отпраздновала свадьбу, но семейное счастье оказалось недолгим — союз распался трагически уже через пять месяцев.

Хронология последних дней жизни актрисы выглядит так: днем 12 мая Твиша посетила салон красоты, где ей сделали массаж головы и педикюр. Однако уже к вечеру того же дня 33‑летнюю звезду нашли мертвой в жилище мужа и его родственников — в престижном районе Бхопала, Катара‑Хиллс.

Правоохранительные органы после проведения расследования и изучения заключения судебно‑медицинской экспертизы пришли к выводу, что речь идет о самоубийстве. При этом на отдельных участках тела были выявлены небольшие повреждения.

Выяснилось, что незадолго до трагедии Шарма прервала беременность: свекровь актрисы рассказала, что та «часто говорила, что не хочет ребенка» и 7 мая приняла таблетки для прерывания беременности, о чем уведомила супруга по телефону.

История получила широкий общественный резонанс после того, как близкие Твиши отказались проводить традиционные погребальные ритуалы. Вместо этого семья настояла на транспортировке тела во Всеиндийский институт медицинских наук в Дели для повторного вскрытия. Родственники погибшей выдвинули серьезные обвинения против мужа и свекрови Твиши: их заподозрили в оказании психологического давления из‑за споров о приданом и подстрекательстве к самоубийству.

Навнидхи Шарма, отец погибшей, обратился в Верховный суд с просьбой аннулировать условный срок, ранее предоставленный свекрови его дочери — судье в отставке Гирибале Сингх.

«Сразу видно, что она за женщина и как она издевалась над Твишей», — заявил Навнидхи Шарма.

Он также подчеркнул, что семья обвиняемых не стала сразу сообщать в правоохранительные органы о случившемся. «Они не посчитали нужным вызывать скорую или полицию. Кроме того, они позвали всех своих влиятельных родственников», — добавил отец Твиши.