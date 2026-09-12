33-летний хоккеист Никита Кучеров построил виллу в США: сколько он потратил

Когда речь заходит о доходах звезд мирового спорта, цифры порой поражают даже искушенного зрителя. Но история Никиты Кучерова — это не просто рассказ о больших деньгах, а наглядный пример того, как профессиональный успех трансформируется в солидные инвестиции. Нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» не стал распыляться на мимолетные траты: вместо этого он вложил внушительную сумму в недвижимость, превратив участок во Флориде в настоящий премиальный комплекс.

Звезда НХЛ Никита Кучеров сделал ставку на стабильность и комфорт, превратив скромный участок в престижном районе Флориды в роскошную резиденцию. История этой недвижимости началась еще семь лет назад: тогда 33‑летний спортсмен приобрел землю в Sunset Park Isles — одном из самых респектабельных мест штата. За 3 миллиона долларов он выкупил территорию площадью 2100 квадратных метров, где стоял небольшой одноэтажный дом 1961 года постройки. Старое здание Кучеров снес, чтобы на его месте возвести современный особняк, отвечающий всем его представлениям о комфорте.

Грандиозная стройка длилась три года и потребовала серьезных вложений. В итоге на участке вырос двухэтажный дом площадью 855 квадратных метров. Архитектура получилась лаконичной, но эффектной: плоская крыша, большие панорамные окна, которые открывают вид на окрестности, и продуманная планировка. Внутри разместились пять спален, шесть ванных комнат и просторный зал с камином — идеальное пространство для отдыха после напряженных матчей и долгих перелетов. Отдельный блок занимает гараж площадью почти 100 квадратов — места хватит не только для нескольких автомобилей, но и для хранения спортивного инвентаря.

Но главное преимущество резиденции — ее расположение у воды. Личный причал с выходом к заливу, бассейн и ухоженный ландшафтный сад делают эту виллу не просто домом, а полноценной курортной зоной. Именно эти элементы и придают объекту особую ценность: возможность быстро выйти на воду и наслаждаться видом на залив — редкость даже для дорогих районов Флориды.

Финансовые вложения в проект оказались внушительными. Само строительство обошлось хоккеисту примерно в 360 миллионов рублей. Еще 12 миллионов ушло на обустройство бассейна, причала и озеленение территории. Даже оформление разрешительной документации потребовало немалых трат — бумаги стоили более 600 тысяч рублей. Сегодня официальная оценка дома достигает 712 миллионов рублей, но эксперты полагают, что реальная рыночная стоимость объекта вместе с землей может приближаться к 980 миллионам рублей.

Рост стоимости недвижимости отразился и на ежегодных расходах спортсмена. Налоговые платежи за виллу теперь составляют около 14 миллионов рублей — это в четыре раза больше, чем раньше. Впрочем, для игрока уровня Кучерова такие траты — не столько бремя, сколько показатель статуса и разумного подхода к управлению капиталом.

Общая стоимость американской недвижимости хоккеиста сегодня оценивается примерно в миллиард рублей. И это не просто цифры: за ними стоит продуманная стратегия, желание создать надежное пространство для себя и своей семьи, а также уверенность в будущем — даже вдали от родины.

По материалам SHOT