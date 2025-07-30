31-летняя биатлонистка Лаура Дальмайер погибла под камнепадом в горах

Экстренные службы оперативно начали спасательную операцию, но спасти Лауру Дальмайер не удалось. Она попала под камнепад при восхождении на пик Лайла в Пакистане.

Этими новостями с поклонниками биатлона поделились иностранные СМИ. Они, как и руководство спортсменки, подтвердили, что легенда спорта погибла при трагических обстоятельствах. Лауре был всего 31 год.

Под камнепад она попала в понедельник, 28 июля. Вместе с ней восхождение совершала альпинистка Марина Краусс. Она сразу же сообщили о произошедшем в экстренные службы. Те оперативно начали поисково-спасательные работы. Они длились почти два дня. Но в первые часы успехом не увенчались. Спасти чемпионку не удалось.

Все это время поиски Дальмайер сопровождались трудностями. Вертолет не мог приземлиться на месте происшествия. Этому мешали погодные условия. Поиски проходили на высоте 5700 метров. Из-за этого до девушки было решено добираться пешим маршрутом. Также Лауру искали четверо опытных альпинистов-спасателей. Но и это успехом не увенчалось.

Девушку называют легендой биатлона. Она единственная, кто завоевал пять золотых медалей на одном чемпионате мира. Дальмайер также была семикратной чемпионкой мира и двукратной олимпийской чемпионкой.

Все произошедшее стало большим испытанием для близких чемпионки. Поклонники биатлона скорбят по Лауре и выражают соболезнования ее семье. После того как спортсменка завершила свою карьеру, она увлеклась альпинизмом. Дальмайер говорила, что ей нравится справляться с трудностями, превозмогать себя.

Она не представляла свою жизнь без спорта. И была готова идти на риск. Едва ли девушка ожидала, что ее жизнь прервется так рано. К тому же таким трагическим образом. Семья чемпионки безутешна. А ее друзья и близкие не могут поверить в случившееся. Все они восхищались и любили Лауру. Она была для них примером стойкости.