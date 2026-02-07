29-летний сын Яны Поплавской женился во второй раз: как прошла церемония

Тихо, без фанфар и длинных кортежей. Но очень по‑настоящему. Сын Яны Поплавской Никита, которому всего 29 лет, женился во второй раз.

Никита и Ксения: свадьба без свадьбы

6 февраля Никита Поплавский‑Гинзбург известил о том, что заключил брак со своей избранницей Ксенией. Он разместил восторженное сообщение и отметил, что они с супругой Ксенией готовы принимать поздравления.

Пара не стала устраивать торжественного свадебного мероприятия — они лишь оформили официальные отношения, придя в МФЦ. Никита рассказал, как все состоялось.

"Тихо, скромно расписались. Спасибо Собянину за это", — написал сын Яны Поплавской в личном блоге.

В загсе Никита с возлюбленной обмениваются кольцами. А маленькая Маргарита, дочь Ксении от предыдущего брака, дарит маме букет белых роз.

Работа, которая привела к любви

Никита Поплавский-Гинзбург работает продюсером на Первом канале, его супруга Ксения — ассистент режиссера. Будущие супруги познакомились на работе в прошлом году. Несмотря на то, что официально пара расписалась только сегодня, женой Никита называл избранницу еще осенью.

Он не скрывал чувств и статуса внутри своей семьи и окружения. В соцсетях Никита обращался к Ксении уже как к супруге, хотя штамп в паспорте появился только сейчас.