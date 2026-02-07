29-летний сын Яны Поплавской женился во второй раз: как прошла церемония

Тихо, без фанфар и длинных кортежей. Но очень по‑настоящему. Сын Яны Поплавской Никита, которому всего 29 лет, женился во второй раз.
Никита и Ксения: свадьба без свадьбы
6 февраля Никита Поплавский‑Гинзбург известил о том, что заключил брак со своей избранницей Ксенией. Он разместил восторженное сообщение и отметил, что они с супругой Ксенией готовы принимать поздравления.
Пара не стала устраивать торжественного свадебного мероприятия — они лишь оформили официальные отношения, придя в МФЦ. Никита рассказал, как все состоялось.
"Тихо, скромно расписались. Спасибо Собянину за это", — написал сын Яны Поплавской в личном блоге.
В загсе Никита с возлюбленной обмениваются кольцами. А маленькая Маргарита, дочь Ксении от предыдущего брака, дарит маме букет белых роз.
Работа, которая привела к любви
Никита Поплавский-Гинзбург работает продюсером на Первом канале, его супруга Ксения — ассистент режиссера. Будущие супруги познакомились на работе в прошлом году. Несмотря на то, что официально пара расписалась только сегодня, женой Никита называл избранницу еще осенью.
Он не скрывал чувств и статуса внутри своей семьи и окружения. В соцсетях Никита обращался к Ксении уже как к супруге, хотя штамп в паспорте появился только сейчас.
Сын Яны Поплавской и его жена. Фото: соцсети
Вторая попытка счастья
И Никита, и Ксения рады, что смогли обрести любовь, ведь каждый из них уже обжегся в первом браке. После развода женщина одна растила дочь Маргариту, Никита принял девочку как родную.
Сам он расстался с первой супругой еще в 2021 году. Тогда его взгляд на семью резко изменился. Никита честно описывал свои чувства после развода. Первый брак продлился всего месяц.
Семейный клан Поплавской-Гинзбург
У Яны Поплавской два сына — Клим и Никита. Их отец — режиссер Сергей Гинзбург. Актриса развелась с ним в 2011 году. Летом 2025 года Сергей Гинзбург вновь стал папой. Молодая жена подарила ему сына.
Яна Поплавская сейчас тоже счастлива в новом браке. Второй муж, радиоведущий Евгений Яковлев, моложе Яны на пятнадцать лет. Но это не помешало им создать крепкий и гармоничный союз. В апреле прошлого года пара отметила десятилетие своей семьи. Муж порадовал Яну сюрпризом в честь красивой даты.
А вам нравится семья Яны Поплавской? Ответьте в комментариях.
Читайте также: