29-летний сын Яны Поплавской женился во второй раз: как прошла церемония

Яна Поплавская. Фото: соцсети Яны Поплавской

Младший сын Яны Поплавской, о неудачах в личной жизни которого писали пять лет назад, объявил, что вступил в новый брак.

Тихо, без фанфар и длинных кортежей. Но очень по‑настоящему. Сын Яны Поплавской Никита, которому всего 29 лет, женился во второй раз.

Никита и Ксения: свадьба без свадьбы

6 февраля Никита Поплавский‑Гинзбург известил о том, что заключил брак со своей избранницей Ксенией. Он разместил восторженное сообщение и отметил, что они с супругой Ксенией готовы принимать поздравления.

Пара не стала устраивать торжественного свадебного мероприятия — они лишь оформили официальные отношения, придя в МФЦ. Никита рассказал, как все состоялось.

"Тихо, скромно расписались. Спасибо Собянину за это", — написал сын Яны Поплавской в личном блоге.

В загсе Никита с возлюбленной обмениваются кольцами. А маленькая Маргарита, дочь Ксении от предыдущего брака, дарит маме букет белых роз.

Работа, которая привела к любви

Никита Поплавский-Гинзбург работает продюсером на Первом канале, его супруга Ксения — ассистент режиссера. Будущие супруги познакомились на работе в прошлом году. Несмотря на то, что официально пара расписалась только сегодня, женой Никита называл избранницу еще осенью.

Он не скрывал чувств и статуса внутри своей семьи и окружения. В соцсетях Никита обращался к Ксении уже как к супруге, хотя штамп в паспорте появился только сейчас.

Сын Яны Поплавской и его жена. Фото: соцсети

Вторая попытка счастья

И Никита, и Ксения рады, что смогли обрести любовь, ведь каждый из них уже обжегся в первом браке. После развода женщина одна растила дочь Маргариту, Никита принял девочку как родную.

Сам он расстался с первой супругой еще в 2021 году. Тогда его взгляд на семью резко изменился. Никита честно описывал свои чувства после развода. Первый брак продлился всего месяц.

Семейный клан Поплавской-Гинзбург

У Яны Поплавской два сына — Клим и Никита. Их отец — режиссер Сергей Гинзбург. Актриса развелась с ним в 2011 году. Летом 2025 года Сергей Гинзбург вновь стал папой. Молодая жена подарила ему сына.

Яна Поплавская сейчас тоже счастлива в новом браке. Второй муж, радиоведущий Евгений Яковлев, моложе Яны на пятнадцать лет. Но это не помешало им создать крепкий и гармоничный союз. В апреле прошлого года пара отметила десятилетие своей семьи. Муж порадовал Яну сюрпризом в честь красивой даты.

А вам нравится семья Яны Поплавской? Ответьте в комментариях.

Читайте также:

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также