27-летний актер «Тайн следствия» Дмитрий Брейкин погиб в Таиланде: «Поехал один в бар»

В Таиланде погиб 27-летний актер Дмитрий Брейкин, известный по сериалам «Тайны следствия» и «Ментовские войны». В Новгородском академическом театре драмы имени Федора Достоевского, где он работал, подтвердили, что актер ушел из жизни.

Что случилось с актером Дмитрием Брейкиным

Актриса Ирина Бакуненко, вместе с которой Дмитрий снимался в сериале «Свои», тяжело восприняла эту новость. В своем блоге она поделилась черно-белым снимком с коллегой, написала, что ушел из жизни одаренный актер. Что это огромная потеря и горе.

Позже выяснились обстоятельства гибели Дмитрия. Он умер во время отдыха на курорте. Мать артиста Татьяна рассказала, что накануне трагедии он отправился в бар один.

«Нашли его возле торгового центра в 4 утра, неопознанный иностранный гражданин без сознания, доставили в госпиталь... судороги, кровотечение. В 13 часов запись о том, что человека не стало. До этого вечером он от друзей поехал один в бар. Всегда сам все, один. Они его потом искали. На фото из госпиталя трубочка во рту была», — поделилась Татьяна с «АиФ».

Родственник артиста Александр сообщил, что его тело пока находится в Таиланде. По его словам, им сообщили, что у Дмитрия открылось желудочное кровотечение, после чего остановилось сердце.

Сейчас близкие Дмитрия оформляют необходимые бумаги, чтобы доставить его тело в Россию.

Чем известен Дмитрий Брейкин

Дмитрий Брейкин появился на свет 1 августа 1998 года. Его кинокарьера началась в 2017-м с роли в сериале «Ментовские войны».

Кроме того, Дмитрий был занят в таких проектах, как «Тайны следствия», «Такси под прикрытием», «Екатерина. Фавориты», «Блиндаж», «Страх над Невой», «Первый отдел», «Тюльпаны» и других.