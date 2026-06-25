26-летний стилист Ольги Бузовой Никита Карстен неизлечимо болен

В эмоциональном видеообращении Карстен признался, что чувствует себя побежденным. Он отметил, что всю сознательную жизнь идет по карьерной лестнице, но не видит результатов.

«Я проиграл… Если честно, подобные видео я на записывал, это все остается в кругу моей семьи, друзей. Впервые решил обратиться к вам за советом, вылить это, не знаю… Считаю себя сильным человеком, не ною. У меня есть болезнь, она неизлечима, хоть не первый год пытаюсь войти в ремиссию с врачами. Всю свою сознательную жизнь иду по карьерной лестнице, потому что люблю свою работу, но как будто бы в потоке заслуг более молодых стилистов, блогеров, которых ценю и ставлю в пример, происходит обесценивание. Вот сегодня сижу и думаю: что есть у меня?»

Карстен также пожаловался на постоянный хейт в свой адрес — критику работы, внешности, веса и стиля. Он отметил, что его мечты и цели остаются недосягаемыми, несмотря на годы усилий.

«В потоке этого постоянного анализа у меня такая усталость от того, что все это какое-то недосягаемое для меня. Просто хотел с вами поделиться», — добавил стилист.

Подписчики поддержали Никиту в комментариях, отметив его талант и пожелав скорейшего выздоровления.

«В погоне за призрачным будущим главное не потерять себя в настоящем. А хейтеры — это люди, которые всегда позади. Важно оставаться преданным своим ценностям», — написали поклонники.

Никита Карстен является одним из самых востребованных молодых стилистов Москвы, работал с Ольгой Бузовой, Настасьей Самбурской и Гошей Куценко. Его путь в профессию начался в 2021 году в проекте «Пацанки» на телеканале «Пятница!», а весной 2024 года он запустил собственное реалити-шоу «СтильКарстен». В 2025 году он принял участие в съемках фильма о моде.

Осенью 2024 года Карстен оказался в центре скандала с участием Лерчек и ее нового мужа. Он высказывался по поводу скандала со Славой Комиссаренко, его обвиняли в разводе Алексея и Алены Фурсовых из-за его фотографий в сторис.

В феврале 2025 года Карстен перестал общаться со звездой «Универа» Анной Хилькевич после того, как написал ей сообщение в WhatsApp, которое она не поняла . Свое недопонимание она объяснила тем, что не разговаривает со стилистом уже год, а переписку сочла странной и неуместной. Актриса уточнила, что не в курсе его личных дел и планов.

Ранее Никита заявлял, что из-за работы с Бузовой к нему изменилось отношение в индустрии — его начали воспринимать серьезнее. Также он признавался, что ради карьеры готов уехать из России. Стилист подчеркивал, что живет по фразе «быть, а не казаться».