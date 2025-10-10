24-летняя Мария Кончаловская бросила мужа после пяти лет брака

Мария Кончаловская, дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского, решила расстаться со своим мужем Никитой Кузьминым. Они прожили вместе пять лет, но теперь Мария официально подала заявление на развод и переехала жить отдельно.

Почему Мария Кончаловская подала на развод

24-летняя Мария не стала вдаваться в подробности, описывая причины расставания с Никитой Кузьминым. Однако дала понять, что их отношения изжили себя. Толкалина поддержала дочь, когда та в 19 лет решила выйти замуж. Актриса не было против ранних отношений Марии. Та считала себя самостоятельной, переехала жить отдельно от родителей и завела серьезные отношения.

Однако продлились это всего пять лет. После чего Маша решила подать на развод. Она не хочет больше жить под одной крышей с Кузьминым. И объяснила почему.

"Мы были красивой парой, отлично прожили пять лет. Но со временем ценности стали расходиться. Мы стали меняться и поняли, что дальше нам не по пути", — поделилась Мария Кончаловская на премьере фильма своего деда Андрея Кончаловского.

Кончаловская о муже Никите

Проще говоря, Мария поделилась, что причиной развода стала постоянная занятость мужа, который много путешествовал по работе и даже задумывался переехать в другую страну. Это привело к недопониманиям и разногласиям внутри семьи. Мария назвала ситуацию шутливо: мол, муж "выпустил паруса" и отплыл далеко.

"Молочный муж выпал — вот и все", — приводит Woman.ru слова Марии.

Дочка Толкалиной уточнила, что никаких плохих чувств к экс-возлюбленному не испытывает. Напротив, призналась, что он был добрым и внимательным супругом, просто жизнь сложилась иначе.

Сейчас Мария снова счастлива — рядом с новым любимым человеком, тоже творческим, чуть старше нее самой.

Напоминаем, что первый брак Марии состоялся совсем юной девушкой, всего лишь в 19 лет, в знаменитом московском ЗАГСе Грибоедова.

Ранее Толкалина объяснила, почему она разошлась с Егором Кончаловским. Актрисе было мало просто быть женой прославленного режиссера. Толкалина заявила, что не считает себя семейным человеком.

"Семья никогда не была у меня на первом месте, и я совсем не была готова к рождению ребенка", - говорила актриса.

Поэтому ее развод с Кончаловским был лишь вопросом времени.

А как вы считаете, почему Мария Кончаловская бросила мужа? Пишите в комментариях.