20-летняя муза Киркорова показала своего 50-летнего возлюбленного

Мисс Брикс Валентина Алексеева показала мужчину, в которого влюблена. Он сказочно богат и на целых девять лет моложе поп-короля Филиппа Киркорова, который, по его словам, влюблен в Валентину.

20‑летняя Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс БРИКС‑2026» и муза Филиппа Киркорова, поделилась в сети романтическим кадром — и тем самым подтвердила слухи о новых отношениях. На снимке девушка позирует рядом с возлюбленным, однако лицо мужчины предусмотрительно скрыто эмоджи: вероятно, пара пока не готова к пристальному вниманию публики.

Избранником Алексеевой стал 50‑летний предприниматель из Челябинска Илья Мительман. Несмотря на заметную разницу в возрасте, в паре чувствуется гармония — по крайней мере, в том фрагменте, который поклонники успели разглядеть.