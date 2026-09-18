20-летняя муза Киркорова показала своего 50-летнего возлюбленного

Мисс Брикс Валентина Алексеева показала мужчину, в которого влюблена. Он сказочно богат и на целых девять лет моложе поп-короля Филиппа Киркорова, который, по его словам, влюблен в Валентину.
20‑летняя Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс БРИКС‑2026» и муза Филиппа Киркорова, поделилась в сети романтическим кадром — и тем самым подтвердила слухи о новых отношениях. На снимке девушка позирует рядом с возлюбленным, однако лицо мужчины предусмотрительно скрыто эмоджи: вероятно, пара пока не готова к пристальному вниманию публики.
Избранником Алексеевой стал 50‑летний предприниматель из Челябинска Илья Мительман. Несмотря на заметную разницу в возрасте, в паре чувствуется гармония — по крайней мере, в том фрагменте, который поклонники успели разглядеть.
Валентина Алексеева и ее бойфренд. Фото: соцсети
Мительман давно находится где-то рядом со светской повесткой. Еще с 2000‑х за ним закрепилась репутация ценителя эффектных женщин: в разное время ему приписывали связи с известными персонами — Жанной Фриске, Ириной Шейк, Ольгой Бузовой. Впрочем, ни одна из этих историй так и не получила официального подтверждения.
До 2023 года бизнесмен состоял в браке с Мелани Корман, в союзе с которой у него появилось двое детей. Сейчас Мительман сосредоточен на новых отношениях — и, судя по всему, не стремится делать их достоянием широкой общественности.
Ранее Валентина лишь намекала на то, что ее сердце не свободно, но избегала конкретики. При этом она отдельно подчеркивала: речь идет не о Филиппе Киркорове. И пусть поп‑король не раз говорил о своих теплых чувствах к девушке, в вопросах любви доводы рассудка нередко уступают голосу сердца.
А вы верите в искренность чувств людей с разницей в возрасте тридцать лет? Поделитесь в комментариях.