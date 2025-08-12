17-летняя дочь Борисовой заговорила о пластике: "Буду делать полностью всю фигуру"

Полина Аксенова — дочка телеведущей Даны Борисовой — собирается скорректировать свою фигуру. Но не питанием и спортом, а другим, более легким методом. 17-летняя наследница звездной блондинки хочет лечь под нож хирурга.

Так, Полина намекнула, что готова сделать пластическую операцию. Причем дочка Даны решила усовершенствовать свою фигуру. Для юной наследницы Борисовой это не первое хирургическое вмешательство. Она уже делала пластику носа, о чем рассказывала своим поклонникам.

Осталась довольна

Дочь телеведущей дала понять, что операция прошла хорошо. И она довольна тем, как теперь выглядит ее носик — он стал аккуратным, пропала еле заметная горбинка.

"Тот случай, когда небольшие изменения приводят к превосходным результатам", — отметила Полина.

Займется всем телом?

Теперь дочка знаменитости хочет взяться за себя серьезно. "Уже 22 августа у меня операция у моего любимого хирурга. Буду делать полностью всю фигуру. И нет, я не зависима от пластических операций. Просто нет предела совершенству, а вы что думаете?" — уточнила дочь Борисовой.

В июле Полина откровенно рассказала о своем состоянии. Весной ей поставили серьезный диагноз: циклотимия. Это легкая степень биполярного аффективного расстройства. С подобным в свое время столкнулась и Борисова. Это заболевание, как говорит дочь телеведущей, передается по наследству.

Какое-то время Полина боялась обращаться к врачам. Она постоянно откладывала визит к специалистам. Но потом проблема стала слишком очевидной. Заболевание мешало дочке телеведущей жить. В итоге Полине назначили серьезные препараты.