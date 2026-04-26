16-летнюю Анну Пересильд заподозрили в тайной помолвке с Ваней Дмитриенко

В Сети появились предположения о тайной помолвке актрисы Анны Пересильд и певца Вани Дмитриенко. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале издания Super.

Почему в Сети решили, что юные влюбленные могут быть помолвлены

16-летняя Анна выступила на концерте своего 20-летнего возлюбленного. Внимательные поклонники заметили кольцо на пальце девушки и сделали вывод, что пара может быть помолвлена. Официальных же комментариев от юных звездочек пока не поступало.

В конце марта мать Анны, актриса Юлия Пересильд, дала понять, что одобряет отношения дочери. Она назвала их союз с Дмитриенко «потрясающим».

Когда журналист предположил, что она станет хорошей тещей, Юлия ответила, что уже ею является, подтвердив: «Уже (теща)!».

Романтическая история Юлии Пересильд и Вани Дмитриенко

В конце октября 2025 года Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко впервые официально объявили о своем романе. С этого момента пара начала посещать светские мероприятия вместе. Как позже рассказала артистка, она ответила на ухаживания певца не сразу.

Изначально Ваня Дмитриенко предложил команде Анны организовать совместный съемочный проект, однако получил отказ.

Тем не менее, настойчивость исполнителя,который продолжал добиваться ее участия, в конечном счете покорила артистку.

