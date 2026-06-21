16-летняя дочь Александра Бердникова готовится к большой цыганской свадьбе

Сразу после окончания девятого класса дочь певца, солиста группы «Корни» Александра Бердникова Милана занялась подготовкой к свадьбе.
Как призналась девушка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, ее не ограничивают в бюджете. И девушка с удовольствием выбирает украшения и платья.
Что известно об отношениях Миланы и Мигеля
С будущим мужем Мигелем они дружат много лет, и лишь со временем дружба переросла в любовь. Судя по всему, у пары пока только платонические отношения.
Совместная же жизнь начнется, по словам Миланы, только после официальной регистрации брака.
Как говорит дочь музыканта, их с Мигелем отношения пока не перешли в более серьезную стадию, но молодой человек уже щедр на знаки внимания: дарит дорогие украшения на праздники и часто балует цветами.
«Мы любим вместе гулять, ходить в ТЦ и общаться с родными», — добавила Милана.
Девушка уверена, что готова к браку, ведь ее приучили к домашнему быту.
«Готовить я люблю, мне нравится печь больше, чем убирать. Я очень люблю пиццы, пасту, вот это вот все. Ну, из тортов, наверное, медовик», — хвастается умениями девушка.
Что думает о браке дочери Александр Бердников
Александр Бердников же одобряет выбор дочери и хорошо знает семью жениха. Он дружит с отцом Мигеля уже более 20 лет и был на его крестинах. Спустя время настал черед свадьбы. По словам артиста, молодые женятся по любви, а главное на торжестве — веселье, а не просто следование традициям.
Кстати, у Александра Бердникова и его супруги Ольги Мажарцевой – цыганская семья. А для таких семей ранний брак – весьма привычное явление.
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