16-летняя дочь Александра Бердникова готовится к большой цыганской свадьбе

Сразу после окончания девятого класса дочь певца, солиста группы «Корни» Александра Бердникова Милана занялась подготовкой к свадьбе.

Как призналась девушка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ, ее не ограничивают в бюджете. И девушка с удовольствием выбирает украшения и платья.

Что известно об отношениях Миланы и Мигеля

С будущим мужем Мигелем они дружат много лет, и лишь со временем дружба переросла в любовь. Судя по всему, у пары пока только платонические отношения.

Совместная же жизнь начнется, по словам Миланы, только после официальной регистрации брака.

Как говорит дочь музыканта, их с Мигелем отношения пока не перешли в более серьезную стадию, но молодой человек уже щедр на знаки внимания: дарит дорогие украшения на праздники и часто балует цветами.

«Мы любим вместе гулять, ходить в ТЦ и общаться с родными», — добавила Милана.

Девушка уверена, что готова к браку, ведь ее приучили к домашнему быту.

«Готовить я люблю, мне нравится печь больше, чем убирать. Я очень люблю пиццы, пасту, вот это вот все. Ну, из тортов, наверное, медовик», — хвастается умениями девушка.

Что думает о браке дочери Александр Бердников

Александр Бердников же одобряет выбор дочери и хорошо знает семью жениха. Он дружит с отцом Мигеля уже более 20 лет и был на его крестинах. Спустя время настал черед свадьбы. По словам артиста, молодые женятся по любви, а главное на торжестве — веселье, а не просто следование традициям.

Кстати, у Александра Бердникова и его супруги Ольги Мажарцевой – цыганская семья. А для таких семей ранний брак – весьма привычное явление.

А что вы думаете о свадьбе Миланы? Делитесь в комментариях!