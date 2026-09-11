«1 класс – Кларочка, 2 класс – Этель»: Виторган и Млодик проводили дочерей-погодок в школу

Начало сентября — день, когда даже у самых взрослых и серьезных людей просыпается ностальгия по школьным будням. Для 86-летнего Эммануила Виторгана и 64-летней Ирины Млодик День знаний в этом году был окрашен особенными эмоциями: на школьной линейке они оказались рядом со своими дочерьми — Этель и Кларой. Для семьи это не просто начало учебного года, а еще один повод лишний раз убедиться, что выбранный путь был правильным, несмотря на все пересуды.
В этом году на торжественной линейке были замечены обе наследницы Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик. Клара и Этель пришли на важное мероприятие вместе с любящими и заботливыми родителями. Спустя год после того, как Этель пошла в школу, ее примеру последовала младшая сестра — Клара. На линейку юных учениц проводили отец и мать, которые не скрывают своей радости и с трепетом относятся к каждому новому этапу в жизни дочерей.
Эммануил Гедеонович и Ирина стали родителями в зрелом возрасте, и именно это обстоятельство не перестает будоражить интернет-аудиторию. Пара не раз сталкивалась с критикой и едкими замечаниями хейтеров, но продолжает идти своим путем, не позволяя чужим мнениям затмить семейное счастье.
Виторган и Млодик с дочками Этель и Кларой. Фото: соцсети
«1 класс — Кларочка, 2 класс — Этель», — подписала трогательный семейный снимок супруга артиста.
Похожие кадры появились и в микроблоге самого Эммануила Гедеоновича: счастливые улыбки девочек, нарядные банты, букеты цветов и родители, которые смотрят на дочерей с безграничной нежностью.
Как это часто бывает, мнения комментаторов в сети разделились. Пока одни пользователи оставляют теплые пожелания и восхищаются тем, как растут девочки, другие не упускают случая напомнить о возрасте родителей Этель и Клары. Причем некоторые реплики звучат откровенно обидно — но семья старается не реагировать на негатив.
Виторган и Млодик с дочками. Фото: соцсети
Напомним, недавно Эммануил Виторган отметил 7‑летие младшей дочери Клары. На семейном празднике собрались только самые близкие, в том числе и старший брат именинницы — Максим Виторган.
Кроме школьных будней, у девочек уже есть и творческие занятия: обе наследницы артиста давно занимаются в театре‑студии «Непоседы». Вполне возможно, со временем Этель и Клара смогут стать достойными продолжательницами знаменитой творческой династии — а пока они просто наслаждаются детством, учебой и вниманием любящих родителей.
А вам нравится семья Эммануила Виторгана и Ирины Млодик? Поделитесь в комментариях.