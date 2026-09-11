«1 класс – Кларочка, 2 класс – Этель»: Виторган и Млодик проводили дочерей-погодок в школу

Начало сентября — день, когда даже у самых взрослых и серьезных людей просыпается ностальгия по школьным будням. Для 86-летнего Эммануила Виторгана и 64-летней Ирины Млодик День знаний в этом году был окрашен особенными эмоциями: на школьной линейке они оказались рядом со своими дочерьми — Этель и Кларой. Для семьи это не просто начало учебного года, а еще один повод лишний раз убедиться, что выбранный путь был правильным, несмотря на все пересуды.

В этом году на торжественной линейке были замечены обе наследницы Эммануила Виторгана и его супруги Ирины Млодик. Клара и Этель пришли на важное мероприятие вместе с любящими и заботливыми родителями. Спустя год после того, как Этель пошла в школу, ее примеру последовала младшая сестра — Клара. На линейку юных учениц проводили отец и мать, которые не скрывают своей радости и с трепетом относятся к каждому новому этапу в жизни дочерей.

Эммануил Гедеонович и Ирина стали родителями в зрелом возрасте, и именно это обстоятельство не перестает будоражить интернет-аудиторию. Пара не раз сталкивалась с критикой и едкими замечаниями хейтеров, но продолжает идти своим путем, не позволяя чужим мнениям затмить семейное счастье.