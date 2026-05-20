Звезда «Сокровищ императора» Ирина Безрукова: «Мне в лицо прилетел мешок с песком»

На канале ТНТ продолжаются выпуски проекта «Сокровища императора». В одной из недавних серий шоу покинули актриса Ирина Безрукова и ее пиар-директор Станислав Влайку.
Как Ирина и Стас реагировали на острые шутки Леонида Слуцкого? Каково это – готовить «любимое лакомство императора», рискуя получить ожоги? И с кем эти участники подружились на проекте?
Об этом и не только Ирина Безрукова и Станислав Влайку рассказали в интервью Teleprogramma.org.
Ирина Безрукова о Станиславе Влайку: «Благодаря его подготовке нам удалось легче пройти испытания, связанные с очень острой пищей»
- Почему вы решили принять участие в шоу «Сокровища императора»?
Ирина: - Прежде всего, это самое рейтинговое шоу на нашем телевидении. У меня уже был опыт участия в реалити‑проектах, но участники предыдущих сезонов рассказывали, что это «Сокровища императора» - нечто потрясающее — и они не ошиблись.
Уровень производства шоу действительно впечатляет: организация процесса, детали - все на высочайшем уровне.
К тому же действие разворачивалось в чужой стране — в огромном мегаполисе, самом большом городе в мире. Я согласилась участвовать еще и потому, что задалась вопросом: смогу ли в своем возрасте принять этот вызов?
Экранное время ограничено, поэтому в эфир вошло далеко не все. Мы преодолевали многокилометровые дистанции, бегали по городу и лестницам, поднимались на огромную высоту — ведь город расположен выше уровня моря, а некоторые его районы находятся особенно высоко. Физических сложностей было немало, и для меня это стало настоящим испытанием.
Я очень рада, что приняла решение участвовать и справилась с задачами. Наша команда — «фисташки», как нас прозвали, — продержалась три серии. Некоторые более молодые и спортивные команды не смогли добиться такого результата.
Впрочем, успех зависит не только от физической подготовки и стремления к победе. Иногда неожиданные препятствия играют свою роль: например, в пятой серии мы провели 5 часов в метро из‑за того, что местные жители не могли подсказать, где находится нужная нам скульптура. Из‑за этой задержки мы потеряли время на одном из заданий — полагаю, именно это и стало причиной нашего выбывания.
Стас: - Участие в «Сокровища императора» - это, без преувеличения, моя мечта. Я поклонник и ярый фанат реалити. Еще в детстве подсел на «Последний герой», и вот, прошло много лет, и моя Артистка приняла участие в этом проекте.
Можно сказать, что так я через «одно рукопожатие» познакомился с миром реалити. Прошло еще шесть лет и вот я уже и сам участник самого масштабного проекта на российском ТВ. Друзья, мечтайте аккуратно - мечты сбываются (Смеется).
- Ирина, почему именно со Станиславом, а не, допустим, с кем-то из подруг?
Ирина: - Главное — я знала, что Стас давно хотел попасть в реалити‑шоу. Он со студенческих лет раз за разом подавал заявки на разные проекты, где участники соревновались, проверяли себя на прочность и выясняли границы своих возможностей.
Мы работаем вместе почти 10 лет и общаемся не только по рабочим вопросам. Я понимала, что участие в «Сокровища императора» — его мечта, и подумала: кто лучше Стаса сможет меня поддержать?
Стас был нацелен на победу: он изучил все сезоны шоу и, даже выписывал полезные советы и лайфхаки. Благодаря его подготовке нам удалось легче пройти некоторые испытания — например, связанные с очень острой пищей. Мы не привыкли к такому уровню остроты, ведь Сычуаньская кухня - самая острая в мире.
Что касается других возможных партнеров, многие подруги заняты в кино, театре или проектах, у них семьи и дети. Поразмыслив, я предложила участие Стасу. Я очень рада, что канал его утвердил. Вы сами могли убедиться, как достойно он прошел все испытания и как сильно поддерживал меня на протяжении всего шоу.
Станислав Влайку: «Я смело могу назвать таксиста третьим членом команды»
- Какое испытание стало самым сложным для вас?
Ирина: - Сложно выделить какое‑то одно испытание — их было немало, и каждое запомнилось по‑своему.
Например, на одном из этапов мне в лицо прилетел мешок с песком — предположительно, килограммовый или двухкилограммовый, точно не замеряли.
Задача состояла в том, чтобы, нося корзину за плечами, уклоняться и наклоняться, ловя мешки, которые Стас бросал мне с завязанными глазами. При этом он стоял спиной ко мне и не видел, куда кидает.
Ощущения были пугающими: когда видишь, что в тебя летит тяжелый предмет, становится по‑настоящему страшно. А песок к тому же был мокрым — представьте, каково получить килограммовый комок в лицо с расстояния 10 метров!
Отдельно стоит упомянуть этап с поеданием острой пищи. Мы оказались одними из немногих, кто более‑менее справился с большим объемом острых блюд. 90 % успеха здесь — заслуга Стаса, но и я старалась изо всех сил.
Было крайне непросто есть непривычные продукты: например, жесткий рубец (внутреннюю часть желудка) или вареную гусиную кровь с резким запахом.
Ресторан, где проходило испытание, располагался в длинном подземном тоннеле — культовом месте для местных. Дым и пар от кипящего бульона разъедали глаза и лицо, а нам нужно было есть на скорость. Китайцы действительно любят очень специфическую и острую еду!
Стас: - Скажу честно, я каждый конверт с описанием испытания ждал с нетерпением и всегда с открытым забралом кидался выполнять задание. В моменте ты не размышляешь о сложности, просто фокусируешься на задаче. Отмечу, что самым сложным испытанием были многочисленные переезды из точки в точку, поскольку от тебя почти не зависит результат.
Я вообще могу смело назвать таксиста третьим членом команды, который без вариантов достается паре участников «в нагрузку». И эти участники проявляли себя ой-как по-разному (Смеется).
С кем на проекте вы подружились, а с кем, возможно, наоборот?
- Ирина: У меня сложились хорошие отношения со всеми участниками. Несмотря на соревновательный дух, мы старались помогать другим. Мы также несколько раз делились деньгами с участниками, и они отвечали нам тем же.
Я понимаю, что нервы и эмоции могут брать верх — желание победить порой провоцирует срывы. Но, на мой взгляд, по отношению к нашей команде не было явной агрессии или негатива. Мы расставались очень тепло, а сейчас, встречаясь, обнимаемся, словно родные.
С кем‑то отношения были более близкими, с кем‑то — менее: времени на общение почти не хватало, ведь мы постоянно соревновались и едва успевали выспаться. Большинство взаимодействий происходило под камерами, и зрители могли увидеть наши искренние и приятные взаимоотношения.
Еще один нюанс: мы ни разу не приходили первыми, поэтому нам не пришлось никому вручать «черную кошку» — символ, который обычно вызывает обиду у участников. Возможно, это к лучшему: мы финишировали в середине или ближе к концу, но такого триггера избежали.
Ирина Безрукова о Леониде Слуцком: «Он пришел в шоу, чтобы создавать шоу»
- Какие отношения у вас были с Леонидом Слуцким? Он кажется очень экстравагантным, немного скандальным человеком...
Ирина: - Леонид — очень остроумный человек. Конечно, у него есть профессиональные особенности: работая с футболистами, он привык к специфической атмосфере — большому количеству мужчин и довольно смелому юмору. Но Леонид тонко чувствует границы: он всегда понимает, какие темы можно затрагивать в шутках и насколько далеко можно зайти.
По отношению ко мне от него и его коллеги Олега Яровинского я слышала только комплименты. Мы много разговаривали о театре — Леонид настоящий театрал. У него живой ум и яркая харизма.
Мы примерно одного поколения, и я прекрасно понимаю: он пришел в шоу, чтобы создавать шоу — и у него это отлично получалось. Я отношусь к нему с большой симпатией.
Стас: Я скажу так, над шутками Леонида смеялись все участники без исключения. В момент съемки, и когда камеры были выключены. А Леонид, как талантливый и опытный шоумен, видя такую реакцию благодарной публики усиливал эффект, обостряя и повышая градус юмора, порой проходя совсем по грани.
Поэтому для меня на чайной церемонии недовольство в адрес шуток Слуцкого со стороны некоторых участников, оказалось неожиданностью. Каждый, обладая навыками общения, мог подойти к Леониду и сказать прямо: «Мне такая форма общения не подходит».
Я уверяю, что в шоу у игроков не было задачи кого-то буллить. Леонид, понимая правила реалити, лишь добавил перца в наш «реалити винегрет».
А если посмотреть с моей профессиональной позиции, то Слуцкий своими шутками щедро дарил эфирное время каждому. Просто кто-то сумел бы сатирически ему ответить, а кто-то обижался. Важно помнить - это шоу и зрителю нужно обсуждать перипетии на дистанции и эмоциональные моменты между участниками. .
- Насколько сложно вам далось испытание, когда нужно было приготовить большой шар в кипящем масле?
Ирина: - Я очень боюсь ожогов, поэтому, когда Стас предложил взять испытание на себя, я не была уверена, насколько хорошо он готовит. Я знала, что он умеет это делать, но никогда не пробовала его блюд. И я в полном восторге от того, как он справился!
Во время приготовления я старалась помочь Стасу: предложила ему повязку на голову, чтобы пот не стекал на лицо, и нашла место над вытяжкой, откуда дул свежий воздух.
Я направляла этот поток в сторону Стаса, чтобы ему было легче дышать, — он был полностью сосредоточен на задании. Он справился быстро и блестяще, и я очень им горжусь.
Станислав Влайку: «Открытый огонь, раскаленный чугунок с кипящим маслом — все это выглядело устрашающе»
Стас: - Действительно, задание было непростым: нужно было поливать кипящим маслом золотой шар — «любимое лакомство императора», как было написано в нашем конверте.
Открытый огонь, раскаленный чугунок с кипящим маслом — все это выглядело устрашающе. А щедро брызгающее во все стороны раскаленное масло оставляло красные пятна от ожогов на руках.
Первый шарик, как и у многих, сдулся — это было ожидаемо. Но второй я приготовил буквально за считаные минуты,и мы сдали его шифу (师傅 (shīfù) — «учитель‑инструктор»)
Когда мы в итоге попробовали «Колобка», то были поражены: с виду обычное тесто с кунжутом оказалось по итогу невероятно вкусным. Не знаю, где в Москве можно найти что-то подобное — я бы с радостью заказал его снова!
- Любите ли сами готовить? Ваше коронное блюдо? А что любите поесть?
Ирина: - В целом я неплохо готовлю, но за последние годы перешла на быстрые блюда — это связано с принципами правильного питания. Обычно я выбираю свежие продукты или готовлю на один раз.
Раньше у меня было много коронных рецептов: я пекла сдобные булочки‑улитки с шоколадом и корицей, готовила торт «Птичье молоко» и разные пироги.
Но потом я решила, что такая еда не слишком полезна для фигуры, и отказалась от экспериментов со сдобой. Сейчас я предпочитаю легкие веганские десерты: например, веганское мороженое или кокосовые сорбеты.
Могу вкусно приготовить стерлядь или запеченного карпа с гречкой внутри. Есть у меня и фирменное блюдо — раки. У меня есть особый рецепт: я знаю, как приготовить их так, чтобы они были невероятно вкусными, а панцирь не колол руки и губы. Если захотите, с радостью поделюсь им!
Я родом из Ростова‑на‑Дону, с Дона, поэтому приготовление раков для меня — дело естественное. Я также отлично готовлю любую рыбу и креветки — это, пожалуй, мой конек. Все‑таки я девочка с Дона!
Стас: Как зрители могли убедиться в ходе шоу, я и поесть люблю и готовкой меня не напугать (Смеется). Могу приготовить все: от пасты с морепродуктами до пятислойного торта с тремя видами шоколада и пропиткой из апельсина.
Наверное, их можно назвать моими «коронками». Но последние годы я почти не готовлю - заказываю уже готовые рационы с доставкой. Это очень экономит время. И лишь приход друзей заставляет меня «расчехлить» сковороду и нож.
