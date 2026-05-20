Звезда «Сокровищ императора» Ирина Безрукова: «Мне в лицо прилетел мешок с песком»

На канале ТНТ продолжаются выпуски проекта «Сокровища императора». В одной из недавних серий шоу покинули актриса Ирина Безрукова и ее пиар-директор Станислав Влайку.

Как Ирина и Стас реагировали на острые шутки Леонида Слуцкого? Каково это – готовить «любимое лакомство императора», рискуя получить ожоги? И с кем эти участники подружились на проекте?

Об этом и не только Ирина Безрукова и Станислав Влайку рассказали в интервью Teleprogramma.org.

Ирина Безрукова о Станиславе Влайку: «Благодаря его подготовке нам удалось легче пройти испытания, связанные с очень острой пищей»

- Почему вы решили принять участие в шоу «Сокровища императора»?

Ирина: - Прежде всего, это самое рейтинговое шоу на нашем телевидении. У меня уже был опыт участия в реалити‑проектах, но участники предыдущих сезонов рассказывали, что это «Сокровища императора» - нечто потрясающее — и они не ошиблись.

Уровень производства шоу действительно впечатляет: организация процесса, детали - все на высочайшем уровне.

К тому же действие разворачивалось в чужой стране — в огромном мегаполисе, самом большом городе в мире. Я согласилась участвовать еще и потому, что задалась вопросом: смогу ли в своем возрасте принять этот вызов?

Экранное время ограничено, поэтому в эфир вошло далеко не все. Мы преодолевали многокилометровые дистанции, бегали по городу и лестницам, поднимались на огромную высоту — ведь город расположен выше уровня моря, а некоторые его районы находятся особенно высоко. Физических сложностей было немало, и для меня это стало настоящим испытанием.

Я очень рада, что приняла решение участвовать и справилась с задачами. Наша команда — «фисташки», как нас прозвали, — продержалась три серии. Некоторые более молодые и спортивные команды не смогли добиться такого результата.

Впрочем, успех зависит не только от физической подготовки и стремления к победе. Иногда неожиданные препятствия играют свою роль: например, в пятой серии мы провели 5 часов в метро из‑за того, что местные жители не могли подсказать, где находится нужная нам скульптура. Из‑за этой задержки мы потеряли время на одном из заданий — полагаю, именно это и стало причиной нашего выбывания.

Стас: - Участие в «Сокровища императора» - это, без преувеличения, моя мечта. Я поклонник и ярый фанат реалити. Еще в детстве подсел на «Последний герой», и вот, прошло много лет, и моя Артистка приняла участие в этом проекте.

Можно сказать, что так я через «одно рукопожатие» познакомился с миром реалити. Прошло еще шесть лет и вот я уже и сам участник самого масштабного проекта на российском ТВ. Друзья, мечтайте аккуратно - мечты сбываются (Смеется).

- Ирина, почему именно со Станиславом, а не, допустим, с кем-то из подруг?

Ирина: - Главное — я знала, что Стас давно хотел попасть в реалити‑шоу. Он со студенческих лет раз за разом подавал заявки на разные проекты, где участники соревновались, проверяли себя на прочность и выясняли границы своих возможностей.

Мы работаем вместе почти 10 лет и общаемся не только по рабочим вопросам. Я понимала, что участие в «Сокровища императора» — его мечта, и подумала: кто лучше Стаса сможет меня поддержать?

Стас был нацелен на победу: он изучил все сезоны шоу и, даже выписывал полезные советы и лайфхаки. Благодаря его подготовке нам удалось легче пройти некоторые испытания — например, связанные с очень острой пищей. Мы не привыкли к такому уровню остроты, ведь Сычуаньская кухня - самая острая в мире.

Что касается других возможных партнеров, многие подруги заняты в кино, театре или проектах, у них семьи и дети. Поразмыслив, я предложила участие Стасу. Я очень рада, что канал его утвердил. Вы сами могли убедиться, как достойно он прошел все испытания и как сильно поддерживал меня на протяжении всего шоу.

Станислав Влайку: «Я смело могу назвать таксиста третьим членом команды»

- Какое испытание стало самым сложным для вас?

Ирина: - Сложно выделить какое‑то одно испытание — их было немало, и каждое запомнилось по‑своему.

Например, на одном из этапов мне в лицо прилетел мешок с песком — предположительно, килограммовый или двухкилограммовый, точно не замеряли.

Задача состояла в том, чтобы, нося корзину за плечами, уклоняться и наклоняться, ловя мешки, которые Стас бросал мне с завязанными глазами. При этом он стоял спиной ко мне и не видел, куда кидает.

Ощущения были пугающими: когда видишь, что в тебя летит тяжелый предмет, становится по‑настоящему страшно. А песок к тому же был мокрым — представьте, каково получить килограммовый комок в лицо с расстояния 10 метров!

Отдельно стоит упомянуть этап с поеданием острой пищи. Мы оказались одними из немногих, кто более‑менее справился с большим объемом острых блюд. 90 % успеха здесь — заслуга Стаса, но и я старалась изо всех сил.

Было крайне непросто есть непривычные продукты: например, жесткий рубец (внутреннюю часть желудка) или вареную гусиную кровь с резким запахом.

Ресторан, где проходило испытание, располагался в длинном подземном тоннеле — культовом месте для местных. Дым и пар от кипящего бульона разъедали глаза и лицо, а нам нужно было есть на скорость. Китайцы действительно любят очень специфическую и острую еду!

Стас: - Скажу честно, я каждый конверт с описанием испытания ждал с нетерпением и всегда с открытым забралом кидался выполнять задание. В моменте ты не размышляешь о сложности, просто фокусируешься на задаче. Отмечу, что самым сложным испытанием были многочисленные переезды из точки в точку, поскольку от тебя почти не зависит результат.

Я вообще могу смело назвать таксиста третьим членом команды, который без вариантов достается паре участников «в нагрузку». И эти участники проявляли себя ой-как по-разному (Смеется).