Звезда шоу "Тайный миллионер" Владимир Маркони: "Когда мне прокалывали нос, я плакал двадцать минут"

Владимир Маркони признался, что участвовал в реалити-шоу первый и последний раз. И больше он ни за что не согласится на подобную авантюру.
Об этом Владимир рассказал в кулуарах пресс-завтрака премии канала Муз-ТВ "Продвижение" в небольшом эксклюзивном интервью Teleprogramma. org. Кстати, Маркони станет одним из ведущих знаменитого мероприятия.
А начался наш разговор с нового экстравагантного образа юмориста. Он сделал пирсинг в носу.
- Владимир, расскажите, пожалуйста, о своем новом аксессуаре.
- Это элегантная вещь. И она никак не связана со старой премией. Это, знаете, знак свободы, который легко можно спрятать обратно в нос. И никто не увидит!
- Как вы решились на такое преображение?
- Я шел по улице во время какого-то отпуска и подумал: "Хочется какого-то внезапного изменения". А рядом находился салон татуировок и пирсинга.
И тут я подумал: "Конечно же, нам нужен пирсинг, Володя". И когда мне прокалывали нос, я плакал 20 минут. Это физиологически так работает. Видимо, я с чем-то прощался в своей жизни. С непроколотым носом…
- Сейчас вас можно увидеть в реалити-шоу "Тайный миллионе"» на канале СТС. Почему решили принять участие в этом проекте?
- Решил в первый и последний раз в своей жизни поучаствовать в реалити-шоу. Чтобы не становиться человеком, который переходит из реалити в реалити и теряется вообще где-либо, нужно испытать себя, понять, что это такое
Ну, я и с большой любовью отношусь к телеканалу СТС, поэтому и откликнулся на их предложение. Но я очень долго думал и размышлял.
Все-таки реалити не раскрывают приятных качеств в людях, а наоборот, стараются поднять все самое мрачное. А я устоял…Поэтому смотрите.
Владимир Маркони и Анастасия Крайнова на пресс-завтраке шоу "Тайный миллионер". Фото: телеканал СТС
- Что для вас было для вас сложнее на реалити: строить отношения с другими игроками или же проходить испытания?
- Самое мощное там – это, конечно, все эти интриги, погоня за 10 миллионами. Невероятная борьба, очень и очень захватывает!
Сама эта детективная часть была очень мощной. Поэтому, пожалуйста, смотрите, вам понравится. В течение всего сезона еще будет не один поворот. Так что удивитесь!
- А ваша жена спокойна вас отпустила на такой проект? Все-таки там много красивых женщин…
- Да и мужчин тоже (Смеется).
- Шутки шутками. Но в реалити участвовала сама Полина Диброва. Как вы к ней относились?
- Очень мила и хороша! Так я отношусь к женщинам, которые весело и залихватски смеются над моими веселыми шутками.
- Где вас еще можно увидеть в ближайшее время?
- На премии канала Муз-ТВ и в шоу "Поймай меня, если сможешь" на телеканале "Россия" - по пятницам в 21. 30 приходите смотреть.
