Звезда шоу "Тайный миллионер" Владимир Маркони: "Когда мне прокалывали нос, я плакал двадцать минут"

Владимир Маркони признался, что участвовал в реалити-шоу первый и последний раз. И больше он ни за что не согласится на подобную авантюру.

Об этом Владимир рассказал в кулуарах пресс-завтрака премии канала Муз-ТВ "Продвижение" в небольшом эксклюзивном интервью Teleprogramma. org. Кстати, Маркони станет одним из ведущих знаменитого мероприятия.

А начался наш разговор с нового экстравагантного образа юмориста. Он сделал пирсинг в носу.

- Владимир, расскажите, пожалуйста, о своем новом аксессуаре.

- Это элегантная вещь. И она никак не связана со старой премией. Это, знаете, знак свободы, который легко можно спрятать обратно в нос. И никто не увидит!

- Как вы решились на такое преображение?

- Я шел по улице во время какого-то отпуска и подумал: "Хочется какого-то внезапного изменения". А рядом находился салон татуировок и пирсинга.

И тут я подумал: "Конечно же, нам нужен пирсинг, Володя". И когда мне прокалывали нос, я плакал 20 минут. Это физиологически так работает. Видимо, я с чем-то прощался в своей жизни. С непроколотым носом…

- Сейчас вас можно увидеть в реалити-шоу "Тайный миллионе"» на канале СТС. Почему решили принять участие в этом проекте?

- Решил в первый и последний раз в своей жизни поучаствовать в реалити-шоу. Чтобы не становиться человеком, который переходит из реалити в реалити и теряется вообще где-либо, нужно испытать себя, понять, что это такое

Ну, я и с большой любовью отношусь к телеканалу СТС, поэтому и откликнулся на их предложение. Но я очень долго думал и размышлял.

Все-таки реалити не раскрывают приятных качеств в людях, а наоборот, стараются поднять все самое мрачное. А я устоял…Поэтому смотрите.