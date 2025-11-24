Звезда шоу 'ВИА Суперстар!' группа 'Лесоповал' : "Люди думают стереотипами, что наш коллектив — это что-то такое тюремное, блатное, попахивает чернухой"

Участники группы "Лесоповал" на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия

Участники знаменитого ансамбля дали эксклюзивное интервью Teleprogramma.org.

Вокальное шоу "ВИА Суперстар!" на телеканале НТВ закончилось три недели назад. Но зрители до сих пор обсуждают этот проект. Одними из самых ярких участников передачи стали музыканты группы "Лесоповал", созданной в 1990 году поэтом и продюсером Михаилом Таничем.

В интервью Teleprogramma.org в кулуарах Всероссийской танцплощадки "Ээхх, разгуляй!" солисты коллектива Илья Ефимов и Александр Сокол (на фото второй и третий слева) рассказали о востребованности после шоу "ВИА Суперстар!", самых тяжелых номерах программы и общении с поклонниками.

"Атмосфера на 'ВИА Суперстар!' была дружеская, семейная"

— Недавно на канале НТВ прошло шоу "ВИА Суперстар!". Стало ли у вас после программы больше предложений?

Илья Ефимов: — Стало больше и звонков, и интереса, и предложений. Люди хотят, чтобы мы пели и программу "ВИА Суперстар!". И получается такой небольшой разрыв шаблона.

С одной стороны, это хорошо, а с другой — нам приходится еще больше репетировать.

Александр Сокол: — Мы же не были обделены концертами и предложениями. Я думаю, что изменилось требование зрителя.

Мы, как вокалисты, работали и работаем в разных жанрах. И шансон — это не единственное направление, в котором мы выступаем. А сейчас на наши концерты приходят даже те, кто не знал "Лесоповал". Они пришли только из-за "ВИА Суперстар!".

И для них это открытие. Люди думают стереотипами, что наш коллектив — это что-то такое тюремное, блатное, попахивает чернухой, но это абсолютно не так. И зрители, которые говорят, что они попсовики и не про шансон, приходят на 15 минут, чтобы посмотреть на нас как на участников "Суперстара". Но в итоге остаются на весь концерт, выходят с удивленными, светящимися глазами и благодарят.

— На прошлой неделе стало известно, что приз зрительских симпатий на "ВИА Суперстар!"получил Алексей Елистратов. Вам не было чуть-чуть обидно, что он, а не вы?

Илья Ефимов: — Нет. Атмосфера на "ВИА Суперстар!" была дружеская, семейная. Мы друг за друга болели и переживали.

Вот вы спрашиваете про предложения. Мы снялись во всех выпусках "Суперстара". И получается, что работа выполнена от и до. Все равно выбирает народ, а не несколько человек.

Во-первых, мы видим, что на концертах группы "Лесоповал" всегда аншлаг. А во-вторых, процентов 70, пришедших к нам в течение полугода, — новые люди.

Группа "Лесоповал" на сцене танцплощадки "Ээхх, разгуляй". Фото: пресс-служба мероприятия

— Какой номер стал самым сложным для вас?

Александр Сокол: — В плане вокальных изысков было не так уж тяжело. Раньше приходилось работать. Мы потели, когда репетировали. А когда-то что-то не получалось, выходили из зоны комфорта.

Но мы уже взрослые люди. Поэтому концерты проходили на максимальном позитиве, интересе и азарте.

"Но Лера только психанула"

— А на жюри иногда не обижались из-за комментариев?

— Так они все были очень хорошие. Ни одного ужасного комментария про нас не было. Но Лера однажды только психанула. Женщин невозможно понять, их можно только любить. Поэтому в этом плане все нормально.

Но благодаря ей у нас состоялся волшебный пендель, после которого все начали шевелиться и больше внимания уделять проработке и детализации наших номеров и так далее.

— Вы ведете соцсети, общаетесь с поклонниками?

Александр Сокол: — У каждого из нас есть соцсети.

— Отвечаете им?

Илья Ефимов: — Отвечаем, когда есть возможность. Но, конечно, времени не всегда хватает. Не прямо так, чтобы написали, а мы сразу и ответили. Я и на работе-то не отвечаю всем.

А комментарии читаем, когда есть время залезть в телефон и посмотреть, полистать, что там.

Участники группы "Лесоповал" на танцплощадке "Ээхх, разгуляй!". Фото: пресс-служба мероприятия

"Лесоповал"-то никуда не делся и ни к кому не перешел"

— Вы сейчас общаетесь с женой Михаила Танича Лидией Козловой?

— Конечно.

— Она смотрела "ВИА Суперстар!"?

— Лидия Николаевна, дочь Михаила Исаеивича Инга и внуки смотрели. "Лесоповал"-то никуда не делся и ни к кому не перешел. Поэтому, естественно, мы поддерживаем связь.

— Как будете отмечать Новый год? С семьями или собираетесь работать?

— Посмотрим. Есть еще вариативность — либо с семьями, либо работать будем.

