Звезда «Мастера игры» Надежда Мамаева: «Тебя могут убить ночью, и ты ничего с этим не сделаешь»

Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, стала одним из участников второго сезона реалити «Мастер игры», новые выпуски которого выходят по субботам в 18:30 на телеканале ТНТ.
Это ее первый опыт «одиночного» участия в проекте. О своих мыслях и переживаниях, о разлуке с семьей и шокирующих предсказаниях экстрасенсов Надежда рассказала в интервью.
Надежда Мамаева: «Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут»
- Надежда, поделитесь, пожалуйста, почему решили принять участие в реалити-шоу «Мастер игры»? Это же ваше первое шоу без мужа.
- Я довольно самостоятельная личность, состоявшаяся, уверенная в себе, боевая единица, поэтому у меня нет никаких комплексов или страхов участвовать без мужа.
Конечно, с мужем участвовать намного приятнее и увереннее, но проекты бывают разные, и где-то не требуется участие парами. Мне сделали предложение, и после просмотра первого сезона стало очень интересно проверить себя в таком психологическом сложном реалити.
- Что было самым сложным для вас на шоу? Испытания, взаимодействие с участниками или что-то иное?
- Испытания для меня были несложные, я всегда рвалась проходить первая. Здесь проявлялись мои лидерские качества. Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут.
Было очень тяжело переживать именно этот момент, поскольку в обычной жизни я стараюсь не врать и считаю себя справедливым и честным человеком.
Коммуницировать с людьми мне абсолютно несложно. С теми, кто приятен, нахожу какую-то связь, коннект. А вот с людьми, которые мне неприятны, я общаюсь меньше.
Надежда Мамаева: «Я никогда не была ни в каких коалициях»
- Вы в первом же выпуске сразу назвали всех троих темных – Полину Диброву, Олега Верещагина и Максима Левина. У вас так хорошо развита интуиция?
- Интуиция — это вообще мой конек. Я очень хорошо вижу людей. Не говорю, что я прекрасно разбираюсь в людях, но все же у меня есть как будто некий дар с молодости.
Все мои близкие подруги всегда называли меня Вангой, потому что я могу сказать что-то такое, что неожиданно придет в голову. И на реалити это действительно было 100% попадание. Этот дар идет со мной по жизни и с годами только развивается.
Надежда Мамаева. Фото: телеканал ТНТ
- Как вы принимали решения в проекте: основываясь исключительно на личных ощущениях или исходя из договоренностей в коалиции?
- Все свои решения я принимала самостоятельно. На меня никто не мог ни повлиять, ни надавить. За всю игру ко мне ни разу не подошли с тем, чтобы попытаться убедить проголосовать определенным образом, склонить на какую-то сторону, потому что, как мне кажется, по мне понятно, что это просто невозможно.
И я никогда не была ни в каких коалициях, да и свои коалиции не создавала. Конечно, у меня были некоторые договоренности с участниками, с которыми я была знакома до проекта.
Мы решили, что просто будем друг друга поддерживать и не топить. Но это максимум договоренностей, которые, кстати, кроме меня, никто так и не сдержал.
- Кто вам ближе: светлые или темные участники и почему?
- Так получилось, что мне были ближе светлые участники, но в игре это не имело бы значения. То есть, если бы в игре человек, к которому я хорошо отношусь и уважаю, оказался бы темным, это не поменяло бы моего отношения в жизни к нему.
Но так сложилось, что ни с одним темным участником у меня не было хороших взаимоотношений.
- Насколько страшно было переживать ночи, когда за светлыми приходили темные? Как вы их переживали? Сидели ли на чемоданах?
- Я не могу сказать, что мне было страшно, но я была готова к тому, что каждую ночь меня могут убрать, потому что я сильный, яркий участник, который всегда топил за правду, не боялся идти против большинства, не вступал ни в какие коалиции.
Мне было не страшно, но, конечно, уходить не хотелось.
В том и есть интерес игры, когда ты не можешь никак себя защитить. В «Мастере игры» у тебя нет возможности пойти на какое-то дополнительное испытание и остаться в шоу.
Тебя могут просто убить ночью, и ты ничего с этим не сделаешь. Конечно, этого можно было избежать в случае иммунитета, но он доставался только одному из участников.
Надежда Мамаева. Фото: телеканал ТНТ
Надежда Мамаева: «Я очень близко подружилась с Анечкой Седоковой»
- С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот, отношения не сложились?
- Я очень близко подружилась с Анечкой Седоковой. Она стала мне очень дорога. Мы с ней хорошо общаемся, постоянно на связи, видимся. Нет таких людей, с кем я осталась бы в плохих отношениях.
Есть участники, с которыми мы просто не общаемся, разошлись и на этом все. Но все же со многими списываемся в соцсетях, обмениваемся приятными словами. Я в очень теплых отношениях с Максимом Лутчаком. Он очень добрый, светлый парень.
- Многих немного напугало присутствие экстрасенсов в проекте, хотя вам сразу удалось вычислить Максима Левина и вывести его из игры. А Влад Череватый делал вам какие-то предсказания?
- Я никак не относилась к экстрасенсам. Для меня это обычные люди, которых я не боюсь, не остерегаюсь и никак не выделяю.
Влад Череватый несколько раз наедине делал такие заявления, от которых я была в шоке. Я волей-неволей поверила в его дар. Да, он не везде попадал, но тогда, когда попадал, говорил такие вещи, которые не может знать никто.
Надежда Мамаева: «Даже предложение о том, что меня хотят видеть на этом проекте, прислали Паше»
- Как муж Павел принял ваше решение поехать на проект? Как он вас поддерживал во время участия в реалити?
- Начнем с того, что даже предложение о том, что меня хотят видеть на этом проекте, прислали Паше. То есть, можно сказать, что сначала спросили его одобрения.
И дальше уже все договоренности проходили через него, он полностью вел переговоры. Конечно, он немного переживал из-за того, что я буду одна и чтобы меня никто там не обидел. Но в основном он гордится мной.
Надежда Мамаева. Фото:телеканал ТНТ
- Кто вам помогал с детьми, пока вы были на проекте? Насколько было тяжело быть без постоянной связи с семьей?
- Павел и был с детьми. У нас еще проживает няня, но очень многие вопросы решает именно Паша как в моем присутствии, так и без меня. Поэтому особо ничего не поменялось.
Конечно же, я очень скучала по детям, потому что телефоны выдавались один раз в день на 10-15 минут. При этом выдавались поздно ночью, когда в Москве вообще было 4 утра.
И, конечно же, с детьми у меня вообще не было возможности общаться. С Пашей мы были периодически на связи, если он дожидался меня ночью.
- Чем вас удивляют младшие дети Павел и Тимофей? Какие у них хобби?
- Меня вообще удивляют все мои дети. Для меня они удивительные, особенные и любимые. Каждый по-своему талантлив, харизматичен, красив.
Просто Пашенька самый младший, поэтому он, конечно, залюбленный ребенок, чуть-чуть даже избалованный. Я слаба перед ним. Но все любят спорт, футбол, активности.
- А чем увлекается старший сын Абдуллах?
- Абдуллах у меня вообще человек мира. Он занимается бразильским джиу-джитсу, обожает футбол. Периодически я вожу его на тренировки. Он тоже активный, любит путешествовать, обожает своих братьев, обожает меня.
Мне кажется, он мой главный фанат. Вообще, у нас очень дружная и хорошая семья.
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