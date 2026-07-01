Звезда «Мастера игры» Надежда Мамаева: «Тебя могут убить ночью, и ты ничего с этим не сделаешь»

Надежда Мамаева. Фото: телеканал ТНТ

Супруга футболиста Павла Мамаева дала интервью Teleprogramma.org.

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Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, стала одним из участников второго сезона реалити «Мастер игры», новые выпуски которого выходят по субботам в 18:30 на телеканале ТНТ.

Это ее первый опыт «одиночного» участия в проекте. О своих мыслях и переживаниях, о разлуке с семьей и шокирующих предсказаниях экстрасенсов Надежда рассказала в интервью.

Надежда Мамаева: «Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут»

- Надежда, поделитесь, пожалуйста, почему решили принять участие в реалити-шоу «Мастер игры»? Это же ваше первое шоу без мужа.

- Я довольно самостоятельная личность, состоявшаяся, уверенная в себе, боевая единица, поэтому у меня нет никаких комплексов или страхов участвовать без мужа.

Конечно, с мужем участвовать намного приятнее и увереннее, но проекты бывают разные, и где-то не требуется участие парами. Мне сделали предложение, и после просмотра первого сезона стало очень интересно проверить себя в таком психологическом сложном реалити.

- Что было самым сложным для вас на шоу? Испытания, взаимодействие с участниками или что-то иное?

- Испытания для меня были несложные, я всегда рвалась проходить первая. Здесь проявлялись мои лидерские качества. Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут.

Было очень тяжело переживать именно этот момент, поскольку в обычной жизни я стараюсь не врать и считаю себя справедливым и честным человеком.

Коммуницировать с людьми мне абсолютно несложно. С теми, кто приятен, нахожу какую-то связь, коннект. А вот с людьми, которые мне неприятны, я общаюсь меньше.

Надежда Мамаева: «Я никогда не была ни в каких коалициях»

- Вы в первом же выпуске сразу назвали всех троих темных – Полину Диброву, Олега Верещагина и Максима Левина. У вас так хорошо развита интуиция?

- Интуиция — это вообще мой конек. Я очень хорошо вижу людей. Не говорю, что я прекрасно разбираюсь в людях, но все же у меня есть как будто некий дар с молодости.

Все мои близкие подруги всегда называли меня Вангой, потому что я могу сказать что-то такое, что неожиданно придет в голову. И на реалити это действительно было 100% попадание. Этот дар идет со мной по жизни и с годами только развивается.

Надежда Мамаева. Фото: телеканал ТНТ

- Как вы принимали решения в проекте: основываясь исключительно на личных ощущениях или исходя из договоренностей в коалиции?

- Все свои решения я принимала самостоятельно. На меня никто не мог ни повлиять, ни надавить. За всю игру ко мне ни разу не подошли с тем, чтобы попытаться убедить проголосовать определенным образом, склонить на какую-то сторону, потому что, как мне кажется, по мне понятно, что это просто невозможно.

И я никогда не была ни в каких коалициях, да и свои коалиции не создавала. Конечно, у меня были некоторые договоренности с участниками, с которыми я была знакома до проекта.

Мы решили, что просто будем друг друга поддерживать и не топить. Но это максимум договоренностей, которые, кстати, кроме меня, никто так и не сдержал.

- Кто вам ближе: светлые или темные участники и почему?

- Так получилось, что мне были ближе светлые участники, но в игре это не имело бы значения. То есть, если бы в игре человек, к которому я хорошо отношусь и уважаю, оказался бы темным, это не поменяло бы моего отношения в жизни к нему.

Но так сложилось, что ни с одним темным участником у меня не было хороших взаимоотношений.

- Насколько страшно было переживать ночи, когда за светлыми приходили темные? Как вы их переживали? Сидели ли на чемоданах?

- Я не могу сказать, что мне было страшно, но я была готова к тому, что каждую ночь меня могут убрать, потому что я сильный, яркий участник, который всегда топил за правду, не боялся идти против большинства, не вступал ни в какие коалиции.

Мне было не страшно, но, конечно, уходить не хотелось.

В том и есть интерес игры, когда ты не можешь никак себя защитить. В «Мастере игры» у тебя нет возможности пойти на какое-то дополнительное испытание и остаться в шоу.

Тебя могут просто убить ночью, и ты ничего с этим не сделаешь. Конечно, этого можно было избежать в случае иммунитета, но он доставался только одному из участников.

Надежда Мамаева. Фото: телеканал ТНТ

Надежда Мамаева: «Я очень близко подружилась с Анечкой Седоковой»

- С кем на проекте вы подружились, а с кем, наоборот, отношения не сложились?

- Я очень близко подружилась с Анечкой Седоковой. Она стала мне очень дорога. Мы с ней хорошо общаемся, постоянно на связи, видимся. Нет таких людей, с кем я осталась бы в плохих отношениях.

Есть участники, с которыми мы просто не общаемся, разошлись и на этом все. Но все же со многими списываемся в соцсетях, обмениваемся приятными словами. Я в очень теплых отношениях с Максимом Лутчаком. Он очень добрый, светлый парень.

- Многих немного напугало присутствие экстрасенсов в проекте, хотя вам сразу удалось вычислить Максима Левина и вывести его из игры. А Влад Череватый делал вам какие-то предсказания?

- Я никак не относилась к экстрасенсам. Для меня это обычные люди, которых я не боюсь, не остерегаюсь и никак не выделяю.

Влад Череватый несколько раз наедине делал такие заявления, от которых я была в шоке. Я волей-неволей поверила в его дар. Да, он не везде попадал, но тогда, когда попадал, говорил такие вещи, которые не может знать никто.

Надежда Мамаева: «Даже предложение о том, что меня хотят видеть на этом проекте, прислали Паше»

- Как муж Павел принял ваше решение поехать на проект? Как он вас поддерживал во время участия в реалити?

- Начнем с того, что даже предложение о том, что меня хотят видеть на этом проекте, прислали Паше. То есть, можно сказать, что сначала спросили его одобрения.

И дальше уже все договоренности проходили через него, он полностью вел переговоры. Конечно, он немного переживал из-за того, что я буду одна и чтобы меня никто там не обидел. Но в основном он гордится мной.

Надежда Мамаева. Фото:телеканал ТНТ

- Кто вам помогал с детьми, пока вы были на проекте? Насколько было тяжело быть без постоянной связи с семьей?

- Павел и был с детьми. У нас еще проживает няня, но очень многие вопросы решает именно Паша как в моем присутствии, так и без меня. Поэтому особо ничего не поменялось.

Конечно же, я очень скучала по детям, потому что телефоны выдавались один раз в день на 10-15 минут. При этом выдавались поздно ночью, когда в Москве вообще было 4 утра.

И, конечно же, с детьми у меня вообще не было возможности общаться. С Пашей мы были периодически на связи, если он дожидался меня ночью.

- Чем вас удивляют младшие дети Павел и Тимофей? Какие у них хобби?

- Меня вообще удивляют все мои дети. Для меня они удивительные, особенные и любимые. Каждый по-своему талантлив, харизматичен, красив.

Просто Пашенька самый младший, поэтому он, конечно, залюбленный ребенок, чуть-чуть даже избалованный. Я слаба перед ним. Но все любят спорт, футбол, активности.

- А чем увлекается старший сын Абдуллах?

- Абдуллах у меня вообще человек мира. Он занимается бразильским джиу-джитсу, обожает футбол. Периодически я вожу его на тренировки. Он тоже активный, любит путешествовать, обожает своих братьев, обожает меня.

Мне кажется, он мой главный фанат. Вообще, у нас очень дружная и хорошая семья.

А вы болеете за Надежду Мамаеву в шоу «Мастер игры»? Делитесь в комментариях!

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