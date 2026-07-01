Звезда «Мастера игры» Надежда Мамаева: «Тебя могут убить ночью, и ты ничего с этим не сделаешь»

Надежда Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, стала одним из участников второго сезона реалити «Мастер игры», новые выпуски которого выходят по субботам в 18:30 на телеканале ТНТ.

Это ее первый опыт «одиночного» участия в проекте. О своих мыслях и переживаниях, о разлуке с семьей и шокирующих предсказаниях экстрасенсов Надежда рассказала в интервью.

Надежда Мамаева: «Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут»

- Надежда, поделитесь, пожалуйста, почему решили принять участие в реалити-шоу «Мастер игры»? Это же ваше первое шоу без мужа.

- Я довольно самостоятельная личность, состоявшаяся, уверенная в себе, боевая единица, поэтому у меня нет никаких комплексов или страхов участвовать без мужа.

Конечно, с мужем участвовать намного приятнее и увереннее, но проекты бывают разные, и где-то не требуется участие парами. Мне сделали предложение, и после просмотра первого сезона стало очень интересно проверить себя в таком психологическом сложном реалити.

- Что было самым сложным для вас на шоу? Испытания, взаимодействие с участниками или что-то иное?

- Испытания для меня были несложные, я всегда рвалась проходить первая. Здесь проявлялись мои лидерские качества. Самым сложным было состояние, когда тебе кажется, что все вокруг тебя врут.

Было очень тяжело переживать именно этот момент, поскольку в обычной жизни я стараюсь не врать и считаю себя справедливым и честным человеком.

Коммуницировать с людьми мне абсолютно несложно. С теми, кто приятен, нахожу какую-то связь, коннект. А вот с людьми, которые мне неприятны, я общаюсь меньше.

Надежда Мамаева: «Я никогда не была ни в каких коалициях»

- Вы в первом же выпуске сразу назвали всех троих темных – Полину Диброву, Олега Верещагина и Максима Левина. У вас так хорошо развита интуиция?

- Интуиция — это вообще мой конек. Я очень хорошо вижу людей. Не говорю, что я прекрасно разбираюсь в людях, но все же у меня есть как будто некий дар с молодости.

Все мои близкие подруги всегда называли меня Вангой, потому что я могу сказать что-то такое, что неожиданно придет в голову. И на реалити это действительно было 100% попадание. Этот дар идет со мной по жизни и с годами только развивается.