Звезда «Дома-2» Ольга Солнце: «Я планировала выйти замуж за Дмитрия Шмарова»

Одной из звезд проекта «Дома-2» была Ольга Николаева, которую все стали называть Ольгой Солнце. Тогда о ее романе с Маем Абрикосовым говорила чуть ли не вся страна.

Отношения с Маем – давно в прошлом, а вот псевдоним остался с Ольгой и по сей день. Она просит называть себя Солнцем, поскольку это часть ее личного бренда.

Об этом, а также о поздравлении от Мая Абрикосовова, выигранной на «Доме-2» квартире на уровне котлована и общении с бывшими участниками телестройка Ольга Солнце рассказала в интервью Teleproramma.org.

Ольга Солнце: «И на этой передаче я получила поздравление от Мая»

- Ольга, чем вы сейчас занимаетесь?

- Я медиапродюсер продакшена и музыкант. Мы снимаем разные проекты.

Ко мне лучше обращаться как к Ольге Солнце. Так меня все называют. Помимо медиапродюсирования, я еще занимаюсь выстраиванием личного бренда предпринимателей, экспертов, спикеров. И для меня тоже принципиально важно, чтобы мой бренд звучал как Солнце.

- Вы, наверное, много путешествуете…

- Сейчас никто не путешествует. Ну а так, да, в моем багаже 42 страны. Теперь путешествую по России. Недавно вернулась из Петербурга, где праздновала свой день рождения.

- Многие помнят вас по романам с Маем Абрикосовым и Александром Нелидовым. А сейчас общаетесь с ними?

- С Дмитрием Шмаровым роман был ярче, потому что я планировала выйти за него замуж. Но что-то не сложилось у нас.

А что касается общения с тем же Маем… Недавно я выступала на канале «Россия 1» в праздничной программе Андрея Малахова «Песни от всей души» к 8 марта. Там состоялся мой выход как артиста со своей песней. И на этой передаче я получила поздравление от Мая. Это к вопросу, когда я его в последний раз видела и что о нем знаю.

- А поддерживаете ли отношения с другими участниками проекта «Дом-2»?

- Да. Поддерживаю отношения с Настей Дашко. Мы познакомились на «Доме-2» и продолжаем дружить. Я являюсь крестной ее ребенка.

За это время у меня еще прибавились крестные дети. Также я поддерживаю отношения с «Домовцами», с которыми мы даже не пересекались на «Доме».

Потому что это как земляки. Мы встречаемся на каких-то мероприятиях, у нас лояльное отношение друг к другу.

Моей подругой стала Алена Ашмарина, она мама четырех девочек. У нее есть свой салон красоты. И я всегда делаю у нее свои прически.

Она отвечает за мой имидж и периодически меняет их: от длинных волос до талии до короткой стрижки.