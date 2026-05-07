Звезда «Дома-2» Ольга Солнце: «Я планировала выйти замуж за Дмитрия Шмарова»

Одной из звезд проекта «Дома-2» была Ольга Николаева, которую все стали называть Ольгой Солнце. Тогда о ее романе с Маем Абрикосовым говорила чуть ли не вся страна.
Отношения с Маем – давно в прошлом, а вот псевдоним остался с Ольгой и по сей день. Она просит называть себя Солнцем, поскольку это часть ее личного бренда.
Об этом, а также о поздравлении от Мая Абрикосовова, выигранной на «Доме-2» квартире на уровне котлована и общении с бывшими участниками телестройка Ольга Солнце рассказала в интервью Teleproramma.org.
Ольга Солнце: «И на этой передаче я получила поздравление от Мая»
- Ольга, чем вы сейчас занимаетесь?
- Я медиапродюсер продакшена и музыкант. Мы снимаем разные проекты.
Ко мне лучше обращаться как к Ольге Солнце. Так меня все называют. Помимо медиапродюсирования, я еще занимаюсь выстраиванием личного бренда предпринимателей, экспертов, спикеров. И для меня тоже принципиально важно, чтобы мой бренд звучал как Солнце.
- Вы, наверное, много путешествуете…
- Сейчас никто не путешествует. Ну а так, да, в моем багаже 42 страны. Теперь путешествую по России. Недавно вернулась из Петербурга, где праздновала свой день рождения.
- Многие помнят вас по романам с Маем Абрикосовым и Александром Нелидовым. А сейчас общаетесь с ними?
- С Дмитрием Шмаровым роман был ярче, потому что я планировала выйти за него замуж. Но что-то не сложилось у нас.
А что касается общения с тем же Маем… Недавно я выступала на канале «Россия 1» в праздничной программе Андрея Малахова «Песни от всей души» к 8 марта. Там состоялся мой выход как артиста со своей песней. И на этой передаче я получила поздравление от Мая. Это к вопросу, когда я его в последний раз видела и что о нем знаю.
- А поддерживаете ли отношения с другими участниками проекта «Дом-2»?
- Да. Поддерживаю отношения с Настей Дашко. Мы познакомились на «Доме-2» и продолжаем дружить. Я являюсь крестной ее ребенка.
За это время у меня еще прибавились крестные дети. Также я поддерживаю отношения с «Домовцами», с которыми мы даже не пересекались на «Доме».
Потому что это как земляки. Мы встречаемся на каких-то мероприятиях, у нас лояльное отношение друг к другу.
Моей подругой стала Алена Ашмарина, она мама четырех девочек. У нее есть свой салон красоты. И я всегда делаю у нее свои прически.
Она отвечает за мой имидж и периодически меняет их: от длинных волос до талии до короткой стрижки.
Ольга Солнце: «На личные темы я решила не говорить»
- А что сейчас у вас происходит на личном фронте?
- На личные темы я решила не говорить сразу после того, как ушла из «Дома-2». Мне достаточно было внимания к личной жизни там. Так что для меня эта история закрыта.
Мне гораздо важнее, чтобы обсуждались мои профессиональные качества, чтобы меня воспринимали как артиста, и в публичном поле не было бы информации о каких-то романах и прочего.
Это моя осознанная позиция в плане выстраивания моего личного бренда.
- Чем вы еще занимались после проекта «Дом-2»?
- Музыкой. Написала гимн к телепроекту «Дом-2», который до сих пор звучит в эфире. В 2010 году я получила премию «Золотой граммофон», потом решила уйти из шоу-бизнеса. Мне стало неинтересно, показалось, что это все фальшивое, что нужны связи и знакомства. Да и никому улыбаться не хочется.
Полгода назад я вернулась в музыку. И осуществилась моя мечта: на всех музыкальных площадках вышли мои треки.
Один из них – это новое ностальгическое прочтение песни «15 клевых людей». Теперь она называется «15 клевых людей 2. 0» в современном звучании и с ностальгическим текстом: «Было круто 20 лет назад».
То есть я попала в эти тренды, где люди ностальгируют по прошлому, своей молодости, по прекрасным 2000-м годам.
А второй трек называется «Солнце. Найти тебя». Это лирическая песня, которую люди слушают, репостят и высоко ценят. И думаю, что продолжу реализацию в музыке, вплоть до того, что буду выпускать свои песни без каких-либо ожиданий в шоу-бизнесе.
Мне важно, чтобы мои песни слышали, слушали, чтобы они затрагивали струны души тех людей, кто переживает такой же период. Какой и переживала я, когда их писала.
Ольга Солнце: «Это называется апгрейд»
- Наверное, вы и много гастролируете…
- Я уже нагастролировалась. Я 15 лет гастролировала как диджей. Проехала 286 городов России. Выступала в клубах, на больших площадках и на городских мероприятиях.
А сейчас последние несколько лет занимаюсь предпринимательством, бизнесом и видеоконтентом. Я креативный продюсер и ведущая реалити-шоу для предпринимателей, что перекликается с моим прошлым. Это называется апргрейд.
Так что у меня осталось продюсирование, съемки, ведение мероприятий, спикерство в теме личного бренда. И иногда беру на консультации предпринимателей и экспертов.
- Насколько мы помним, на «Доме-2» вы еще и выигрывали квартиру и машину…
- Да. Я выиграла автомобиль, который сразу подарила маме. Это был Nissan Micro, такая маленькая машинка.
А что касается квартиры, то в эфире это звучало как недвижимость, но на самом деле это была некая сумма первоначального взноса в строящемся доме на уровне котлована в Подмосковье.
- Вы купили эту квартиру?
- Купила. Просто пришлось и много поработать. К сожалению, с неба ничего не упало. Без поддержки фанатов, поклонников, которые проголосовали рублем, не было бы и этого первоначального взноса.
Я почувствовала, что в меня верят. И мне ничего не оставалось делать, как еще немного поработать, чтобы их вклад в меня не пропал даром, и чтобы эта недвижимость у меня появилась.
