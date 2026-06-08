Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова: «Я бы в жизни не выбрала себе в партнеры Сашу Гобозова или Глеба Жемчугова»

Несколько месяцев назад звезда реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова сообщила о разрыве с мужем Даниэлем Чистовым, который на 15 лет младше ее. Тогда она тяжело переживала эту метаморфозу судьбы. Признавалась, что у нее нарушился график сна, и возникли проблемы со здоровьем.
Но, похоже, теперь к Надежде начал возвращаться вкус жизни. Она много работает, путешествует и живет на всю катушку.
Teleprogramma.org расспросила Надежду, как сложилась ее судьба после проекта, и жалеет ли она о чем-то.
Надежда Ермакова о разводе с мужем: «Еще не разведены официально, но находимся в процессе»
«В 2022 году с проекта «Дом-2» я уходила с женихом. Поженились мы уже за периметром. Многие участники проекта гуляли на нашей свадьбе.
Сейчас мы уже разошлись с мужем. Еще не разведены официально, но находимся в процессе. К сожалению, наша семейная жизнь вне проекта не сложилась», - отметила Надежда Ермакова.
- Не помешало ли вам участие в реалити-шоу «Дом-2»? Некоторые участники говорили, что этот этап не лучшим образом повлиял на их репутацию…
- Не могу сказать, что проект чем-то мешает. В любом случае медийность всегда поможет, потому что узнаваемый человек, у которого есть аудитория и имя, - это всегда в плюс. И неважно, в какой сфере ты работаешь.
Все хотят медийности, больших охватов, продвижения. Но для того, чтобы это было, на проекте нужно находиться долго. Если же человек пробыл там пару месяцев, то, конечно, никакими благами он воспользоваться не сможет.
В общей сложности, я проработала на проекте 15 лет – с 2007 по 2022 годы. И в целом, медийность мне помогает. У тебя есть имя, ты можешь пробовать свои силы в любой сфере.
Я занимаюсь кастингами, помогаю отбирать ребят, экспертов, актеров для разных телепроектов, шоу. Мы работаем с «Амедиа» и многими другими большими компаниями и проектами.
- А с кем из «домочатцев» вы сохранили отношения?
- С очень большим количеством. Представьте, сколько их было за 15 лет. Со Степой Меньщиковым, Ольгой Солнце, Настей Дашко, с Элиной Камирен, Егором Халявиным.
Я работала на проекте и редактором, и участником. То есть я застала огромный пласт участников. Многие гуляли у меня на свадьбе. И в принципе мы встречаемся на днях рождениях.
С ребятами, с которыми остались теплые отношения, мы общаемся и в жизни.
Надежда Ермакова: «Тот, кто хочет любви и отношений, может встретить ее в любом месте, в том числе и в «Доме-2»
- А какие ошибки прошлого вы бы исправили в своей жизни, будь у вас такая возможность?
- Я бы не встречалась с теми людьми, с которыми встречалась на проекте. Но сейчас и мозги другие, опыт и понимание жизни.
Грубо говоря, я бы в жизни не выбрала себе в партнеры Сашу Гобозова или Глеба Жемчугова. А при неопытности и в 20 лет ты на мир смотришь по-другому.
Я ни о чем не жалею. Это все опыт. И если бы не случилось бы той цепочки жизни, то не было бы и следующей, которая тебя чему-то учит и делает счастливой.
- Может, о чем-то все же жалеете?
- Когда меня спрашивают, посоветуете ли вы пойти на проект: «Вы знаете, да. Потому что это все равно большие возможности».
Тот, кто хочет любви и отношений, может встретить ее в любом месте, в том числе и в «Доме-2».
А когда говорят, что там все по сценарию, я отвечаю: «У меня был брак по большой любви». Я вышла замуж в 37 лет. Мне казалось, что я никогда не спешила под венец.
И муж мой – с телепроекта «Дом-2». И молодежи, которая хочет приключений, продвигать себя, попробовать что-то новое, я советую пойти туда.
Я из маленького городка. И мне было интересно приехать в столицу и попробовать принять участие в таком легендарном реалити-шоу.
Все круто! Лучше попробовать и жалеть, чем наоборот. Единственное, о чем я могу жалеть, - это жалеть о несделанном.
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