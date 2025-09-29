Жених Мариам Тилляевой об их первой встрече: "Познакомились в Куршевеле, катались на лыжах"

В июле во многих СМИ появилась информация, что внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева снова собирается замуж. Ее избранником стал молодой предприниматель по имени Арно.

"Я знала еще прошлым летом, что должна быть в Куршевеле, потому что где же еще встретить тебя?" – писала о своем женихе в соцсетях Мариам.

Мариам Тилляева рассказывала, что влюбилась в Арно практически мгновенно. Он показался ей ярким, шумным и искренним — таким человеком, которого она долго искала.

Молодой человек родом из Ростовской области. Его родители — крупные бизнесмены. Мариам уже успела познакомить возлюбленного с родными и друзьями.

И, кстати, появилась с ним на премьере шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон" канала ТНТ. К паре подошла и корреспондент Teleprogramma.org, но из деликатности начала разговор с темы презентации.

Мариам Тилляева: "Я извинилась перед Натальей Рудовой"

— Мариам, вы сегодня пришли на премьеру шоу "Звезды в джунглях. Карибский сезон". Будете ли смотреть сам проект?

— Конечно, буду. Я очень люблю Ольгу Бузову, канал ТНТ, участвовала в шоу "Мастер игры".

— А я смотрела, поэтому вас знаю.

— Спасибо большое. Я обожаю Тину Канделаки и "Звезды в джунглях, в Дубае, в Самарканде…". Мне бы тоже хотелось там сняться.

— Как изменилась ваша жизнь после участия в шоу "Мастер игры"?

— Люди начали меня узнавать. Когда я выходила на лестничную площадку, чтобы выбросить мусор, мне говорили: "О, мы смотрим серию".

— Недавно вы взяли интервью у Натальи Рудовой. А ведь Наталья покинула проект, потому что вы убедили окружающих в том, что она темная. Получается, вы помирились с ней?

— Наталья же моя землячка, она родилась в Узбекистане. И, конечно, мы помирились. Я перед ней извинилась. Мне было дико неловко из-за того, что я тогда так себя повела.

Но это было оправдано. Мы все-таки не знали, кто темный, а кто светлый. Наталья приняла мои извинения, и я этому очень рада.