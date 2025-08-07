"Желаю ему гореть в аду": Пригожин в ярости из-за обвинений сына певицы Валерии в насилии

Добрейший человек

Пригожин дал характеристику Арсению, своему пасынку и сыну певицы Валерии. Он назвал его уравновешенным человеком. Добрым, выдержанным и спокойным.

"Арсений чересчур выдержанный, спокойный. Я бы сказал, что мне самому есть чему у него поучиться. Он никогда в жизни даже голос не повышает, не то чтобы руку на кого-то поднять. Это абсолютнейшая провокация и ложь. Желаю ему гореть в аду. Потому что он клевещет на человека", — заключил Иосиф Пригожин.

С чего все началось

На днях Лиана Шульгина рассказала в личном блоге о госпитализации. Она уточнила, что получила травму дома. Лиана упала со стула на пол.

Молодая мама пыталась сама поправить штору. И сильно ударилась при падении. У Лианы разболелась голова, и она вызвала домой бригаду врачей.

Ей не очень поверили. В одном из телеграм-каналов появилась информация со ссылкой на анонимную подругу Лианы. Та якобы рассказала, что на нее поднимает руку муж Арсений Шульгин.

И это уже не первый случай. И Лиана специально обнародовала факт получения травм. Якобы таким образом она предупредила мужа, что больше не будет молчать.

Счастливая жена и мамочка

Лиана Шульгина пока домыслы о себе и муже никак не прокомментировала. Накануне она разместила совместное видео с мужем. Кадры были сделаны по пути на свадьбу к друзьям пары.

Лиана и Арсений на видео мило беседуют в автомобиле. Они вспомнили, что на днях исполнится пять лет со дня их свадьбы. За это время у пары родилось двое детей.

Лиана и Арсений воспитывают дочку Селин, которой четыре года. И сына Мирона. Мальчик появился на свет в апреле. Лиана в Сети демонстрирует, что она счастлива.