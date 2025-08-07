"Желаю ему гореть в аду": Пригожин в ярости из-за обвинений сына певицы Валерии в насилии

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org заявил, что знает, кто распространяет лживую информацию о его семье. Точнее, речь идет о насилии сына певицы Валерии над женой Лианой.
Готов его поймать
Иосиф Пригожин дал понять, что разъярен словами о том, что сын Валерии поднимает руку на свою красавицу-жену Лиану. Продюсер пообещал сурово наказать человека, который за этим стоит. Пригожин знает, кто это делает.
"Все, кто распространяют подобную ложь, являются не просто мерзавцами и негодяями. Я знаю, откуда идет эта информация. Есть один человек, который недосягаемый.
Его засудить нельзя, потому что мы сегодня в таких обстоятельствах находимся. Весь шоу-бизнес, включая всех моих коллег, готовы его поймать, порвать и на кол посадить. За распространение фальшивой и лживой информации", — высказался Иосиф Пригожин в беседе с Teleprogramma.org.
Сын Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана. Фото: соцсети Лианы Шульгиной
Добрейший человек
Пригожин дал характеристику Арсению, своему пасынку и сыну певицы Валерии. Он назвал его уравновешенным человеком. Добрым, выдержанным и спокойным.
"Арсений чересчур выдержанный, спокойный. Я бы сказал, что мне самому есть чему у него поучиться. Он никогда в жизни даже голос не повышает, не то чтобы руку на кого-то поднять.
Это абсолютнейшая провокация и ложь. Желаю ему гореть в аду. Потому что он клевещет на человека", — заключил Иосиф Пригожин.
С чего все началось
На днях Лиана Шульгина рассказала в личном блоге о госпитализации. Она уточнила, что получила травму дома. Лиана упала со стула на пол.
Молодая мама пыталась сама поправить штору. И сильно ударилась при падении. У Лианы разболелась голова, и она вызвала домой бригаду врачей.
Ей не очень поверили. В одном из телеграм-каналов появилась информация со ссылкой на анонимную подругу Лианы. Та якобы рассказала, что на нее поднимает руку муж Арсений Шульгин.
И это уже не первый случай. И Лиана специально обнародовала факт получения травм. Якобы таким образом она предупредила мужа, что больше не будет молчать.
Счастливая жена и мамочка
Лиана Шульгина пока домыслы о себе и муже никак не прокомментировала. Накануне она разместила совместное видео с мужем. Кадры были сделаны по пути на свадьбу к друзьям пары.
Лиана и Арсений на видео мило беседуют в автомобиле. Они вспомнили, что на днях исполнится пять лет со дня их свадьбы. За это время у пары родилось двое детей.
Лиана и Арсений воспитывают дочку Селин, которой четыре года. И сына Мирона. Мальчик появился на свет в апреле. Лиана в Сети демонстрирует, что она счастлива.
Читайте также: