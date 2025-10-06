Зачем Авербух "нырнул" лицом в аквариум с жабами в шоу 'Форт. Возвращение легенды': удивил Арзамасову

Илья Авербух и его жена Лиза Арзамасова приняли участие в телевизионном проекте "Форт. Возвращение легенды". Премьера шоу состоится 26 октября в 21:00 на телеканале СТС.

С чем столкнулся Авербух в шоу "Форт. Возвращение легенды"

Во время одного из заданий Илье пришлось пройти непростое испытание: сначала схватившись за металлические кольца, потянуть противовес. Затем добраться до аквариума с жабами, погрузив голову в воду, и достать подсказку, используя зубы.

Это задание оказалось серьезным психологическим и физическим испытанием для фигуриста. Сначала он долго колебался, неоднократно отпрыгивая назад при приближении к нему лягушек. Все это время Лиза наблюдала за происходящим на экране и искренне переживала за своего мужа. Она понимала, насколько сложно ему дается выполнение задания.

Кто еще участвует в шоу Форт. Возвращение легенды"

Итог испытания станет известен зрителям в ближайшее время. Помимо Авербуха и Арзамасовой, в борьбе за сокровища Петра I также принимали участие знаменитые гости проекта: Инстасамка и Moneyken, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Роза Сябитова, Дана Борисова, Виктория Лопырева, Юлия Барановская, Дарья Мельникова, Екатерина Волкова и многие другие. Съемочный процесс проходил на живописной территории комплекса "Остров фортов" в Кронштадте.

В новом телешоу звездам придется преодолеть ряд экстремальных и необычных испытаний. Участникам предстоит совершить прыжок в Финский залив с высоты 25 метров, испытать свою меткость стрельбой из лука по движущимся целям, зарядить старинную пушечку времен Петра Великого.

А также попробовать необычные блюда вроде супа из личинок и пирога с насекомыми, изучить огромную шестиметровую карту мира, преодолев страх высоты, а также отправиться в полет вниз головой с горящей дымовой шашкой. Эти увлекательные задания призваны проверить смелость и физическую подготовку всех конкурсантов.

А вот Саша Савельева и вовсе разрыдалась в шоу "Форт. Возвращение легенды", она испугалась высоты. Певица столкнулась с трудностями, которые ей было непросто перенести. Также мы писали, что Авербух с женой отметил день рождения сына Льва. Они устроили для него праздник, пригласив друзей и близких.

А как вы считаете, прошел ли Авербух свое испытание на шоу "Форт. Возвращение легенды"? Пишите в комментариях.